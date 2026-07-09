/30 मिनट तक गाड़ियों के सामने अड़ा रहा खतरनाक कोबरा, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस भी रह गई दंग

Bengaluru Traffic Jam: बेंगलुरु का ट्रैफिक वैसे तो पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियों की लंबी कतारों के लिए बदनाम है. लेकिन पैलेस रोड पर जो कुछ भी हुआ, उसकी उम्मीद किसी भी वाहन चालक ने नहीं की होगी. यहां ट्रैफिक जाम की वजह कोई एक्सीडेंट या वीआईपी मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक असली वीआईपी कोबरा था. यह सांप बीच सड़क पर करीब 30-40 मिनट तक फन फैलाकर बैठ गया और उसने पूरे ट्रैफिक को अपनी जगह पर थमने के लिए मजबूर कर दिया.
बेंगलुरु की पैलेस रोड का सफर रोजाना की तरह ही सामान्य था. तभी अचानक सड़क के बीचों-बीच एक बड़ा सा कोबरा आकर बैठ गया. उसने अपना फन पूरी तरह से खोल रखा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह शाम के समय सड़क पर ही मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने बैठा हो. सांप को ट्रैफिक नियमों की कोई परवाह नहीं थी और वह अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं था. इसे देखकर वहां से गुजरने वाले लोग और गाड़ी चालक बुरी तरह डर गए.
30 मिनट तक गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक
इस जहरीले मेहमान के सड़क पर आ जाने की वजह से पैलेस रोड पर गाड़ियों की रफ्तार एकदम से थम गई. लोग अपनी गाड़ियां रोककर दूर से ही इस नजारे को देखने लगे. कोबरा करीब 30 से 40 मिनट तक वहीं डटा रहा. इस अनोखे और डरावने दृश्य को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा.
Bengaluru traffic met its newest VIP yesterday
A Cobra on Palace Road.
Seems like the snake decided the middle of the road was the perfect spot for a 30-minute evening meditation session, complete with hood fully open and zero concern for traffic rules.
Police finally… pic.twitter.com/4EgatP2Lnz
— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) July 8, 2026
बिना बीएमडब्ल्यू के लगा दिया भारी जाम
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बेंगलुरु के ट्रैफिक को कल अपना नया वीआईपी मिल गया. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सिर्फ बेंगलुरु में ही ऐसा हो सकता है कि कोई कोबरा बिना किसी बीएमडब्ल्यू या महंगी कार के भी इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा दे. इस घटना ने आम शाम के सफर को एक दुर्लभ वाइल्डलाइफ एडवेंचर में बदल दिया.
पुलिस ने आकर कराया कोबरा का रेस्क्यू
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लिया और सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स की मदद से कोबरा को वहां से सुरक्षित हटा लिया. पुलिस के इस एक्शन के बाद सांप और सड़क पर चल रहे लोग दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित रहे. कोबरा के हटने के बाद ही पैलेस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सकी.