बेंगलुरु ट्रैफिक की छुट्टी! ऑफिस से रोज पैदल घर जाने लगी ये महिला, 2 हफ्ते बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी कैब छोड़ देंगे!

Bengaluru Traffic: सिल्पा नाम की बेंगलुरु की एक महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने शहर के भारी ट्रैफिक से परेशान होकर एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने तय किया कि वह ऑफिस से घर तक रोज पैदल जाएंगी. करीब 2 हफ्तों तक उन्होंने यह रूटीन फॉलो किया और अपने इस एक्सपेरिमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

कितनी दूरी और कितना समय लगा?

सिल्पा के मुताबिक, उनके ऑफिस से घर की दूरी करीब 2.7 किलोमीटर है. गूगल मैप्स के अनुसार यह दूरी 38 मिनट में तय हो सकती है, लेकिन असल में उन्हें इससे थोड़ा ज्यादा समय लगा. फिर भी उन्होंने हर दिन इस दूरी को पैदल तय किया और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया. यह फैसला उन्होंने खास तौर पर ट्रैफिक से बचने के लिए लिया.

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क्या फायदे मिले इस रूटीन से?

दो हफ्तों के बाद सिल्पा ने इसके कई फायदे बताए. उनका कहना है कि उनकी एनर्जी पहले से काफी बेहतर हो गई. साथ ही, उनका डेली स्टेप काउंट भी आसानी से पूरा होने लगा. यानी बिना अलग से जिम या वर्कआउट किए ही उनकी फिटनेस में सुधार दिखा. उन्होंने यह भी महसूस किया कि पैदल चलना मानसिक रूप से भी सुकून देने वाला अनुभव है. जहां फायदे थे, वहीं कुछ छोटे नुकसान भी सामने आए. सिल्पा ने बताया कि पैदल चलने के दौरान उन्हें प्यास ज्यादा लगती थी, जिसके चलते उन्होंने 2 हफ्तों में करीब 840 रुपये नारियल पानी पर खर्च कर दिए. यानी यह रूटीन हेल्दी तो है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी जुड़ सकता है.

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लोगों को क्यों पसंद आया यह आइडिया?

सिल्पा ने अपने पोस्ट में लोगों को सलाह दी कि अगर उनका घर ऑफिस के पास है, तो उन्हें ट्रैफिक में फंसने के बजाय पैदल चलना चाहिए. उनका कैप्शन था, “इवनिंग वॉक > बेंगलुरु ट्रैफिक.” यह बात कई लोगों को पसंद आई, क्योंकि बेंगलुरु में छोटी दूरी तय करने में भी लंबा समय लग जाता है. वीडियो पर लोगों ने दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक बताया तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया. किसी ने इसे IT कर्मचारियों का साइड हसल कहा तो किसी ने व्हाइटफील्ड में पैदल चलने को बेहतर बताया.