ये कोई एयरप्लेन नहीं है... कैब बुक करने के बाद सवारी ने पूछा सवाल तो भड़क उठा ड्राइवर, स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

Bengaluru Viral Story: बेंगलुरु के एक आम से दिखने वाले कैब राइड मैसेज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जब एक यात्री ने ऊबर बुक करने के बाद ड्राइवर को सिर्फ इतना लिखा, “क्या आप आ रहे हैं?” यह मैसेज वह हर बार भेजते थे ताकि राइड कन्फर्म हो जाए. लेकिन इस बार जवाब कुछ ऐसा था जिसने उन्हें हैरान कर दिया. ड्राइवर ने सीधा लिखा, “ये कोई एयरप्लेन नहीं है.” इसके तुरंत बाद ड्राइवर ने राइड कैंसिल भी कर दी, जिससे यात्री उलझन में पड़ गया कि आखिर उसने ऐसा कौन-सा गलत सवाल कर दिया.

ड्राइवर का जवाब इतना अजीब क्यों लग गया?

रेडिट के r/Bengaluru सबरेडिट पर जब यात्री ने यह चैट शेयर की तो लोग पहले तो हंसे, फिर हैरानी जताई कि भला ऐसा जवाब क्यों आया होगा. शुरुआत में यात्री को लगा कि शायद ड्राइवर मजाक कर रहा है, लेकिन राइड कैंसिल होते ही साफ हो गया कि ड्राइवर गुस्से में था और मैसेज को अनावश्यक दबाव की तरह ले बैठा.

लंबा इंतजार ड्राइवर की नाराजगी की वजह

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ड्राइवर के पक्ष में भी लिखा. उनका कहना था कि बेंगलुरु के भारी ट्रैफिक, लंबी दूरी और लगातार कैंसिलेशन के कारण ड्राइवरों का धैर्य टूट जाता है. कई लोगों ने बताया कि अक्सर यात्री 2–3 ऐप पर एक साथ कैब बुक कर देते हैं और बाकी राइड्स कैंसिल कर देते हैं, जिससे ड्राइवरों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है.

लोगों के अनुभव क्या बताते हैं?

एक यूजर ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. उन्होंने भी ड्राइवर को कॉल किया था क्योंकि गाड़ी ऐप पर हिल ही नहीं रही थी. ड्राइवर ने खीझकर कहा, “मैं आ रहा हूं, यह हेलीकॉप्टर नहीं है.” इस पर यूजर ने हंसते हुए जवाब दिया, “अच्छा हुआ, मैंने सोचा था हेलिकॉप्टर बुक कर लिया है.” कई लोग लिख रहे थे कि बेंगलुरु का ट्रैफिक कभी-कभी विमान यात्रा से भी धीमा लगता है.

कुछ यूजर्स ने कहा कि शायद ड्राइवर लगातार कई खराब अनुभवों से गुजर रहा था- रूड कस्टमर, पुलिस की पूछताछ, लंबा इंतजार और रोज का तनाव. ऐसे में एक साधारण-सा मैसेज भी उन्हें दबाव जैसा महसूस करा सकता है. कई लोगों ने लिखा कि यदि कॉर्पोरेट नौकरी में एक ईमेल मूड खराब कर सकता है, तो सोचिए ड्राइवरों पर रोज कितनी मानसिक थकान आती होगी.