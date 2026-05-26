बर्तन मांजने से तो अच्छा है कि... महिला रिक्शा ड्राइवर ने सवारी से वो बातें बताई, जिसे सुनकर कराह उठी पब्लिक!

Female auto driver Bengaluru: आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. वे हर उस रूढ़िवादी सोच को तोड़ रही हैं जो उन्हें चारदीवारी के अंदर कैद रखती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की एक महिला ऑटो ड्राइवर की कहानी सामने आई है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस महिला ने अपनी आजादी और स्वाभिमान के लिए जो रास्ता चुना, वह हर किसी के लिए बेहद प्रेरणादायक है. लोग इस महिला के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कैसे शुरू हुई यह कहानी

बेंगलुरु में रहने वाली एक अमेजन कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत अनुभव शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन एक महिला ऑटो ड्राइवर उन्हें पिक करने आई. उस महिला ड्राइवर के फोन में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पैसेंजर से रास्ता बताने के लिए मदद मांगी. इसी सफर के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसने बाद में एक बेहद खूबसूरत मोड़ ले लिया.

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बर्तन मांजने से बेहतर है ऑटो चलाना

सफर के दौरान जब अमेजन कर्मचारी ने उत्सुकता से महिला से पूछा कि उन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, तो महिला ड्राइवर ने जो जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया. महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, "बर्तन मांजने से तो अच्छा है ऑटो चलाना, क्योंकि मुझे घूमना भी पसंद है और यहां टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं है. जितनी मर्जी, जब मर्जी ऑटो चला सकती हूं और कहीं भी जा सकती हूं." महिला का यह बेबाक अंदाज और आत्मनिर्भर रहने की चाहत लोगों को बेहद पसंद आ रही है.

इस पोस्ट को शेयर करने वाली पैसेंजर ने लिखा कि वह उन महिलाओं की दिल से तारीफ करती हैं जो ऐसा काम चुनती हैं जो उन्हें आजादी और आत्मनिर्भरता देता है. इस प्रोफेशन में महिला ड्राइवर को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के समय के हिसाब से बंधने की मजबूरी है. वह जब चाहती हैं, सड़कों पर अपना ऑटो लेकर निकल पड़ती हैं और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा रही हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

यह पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर 'Shreyashiiii' नाम के हैंडल से शेयर की गई है. पोस्ट होने के महज एक दिन के भीतर ही इसे 1 लाख 10 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और इस महिला की हिम्मत की दाद दे रहे हैं. इस वायरल पोस्ट पर लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उन्होंने सिर्फ एक नौकरी नहीं चुनी, बल्कि अपनी आजादी चुनी है. एक महिला के लिए इससे ज्यादा ताकतवर चीज कुछ नहीं हो सकती." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "हमें ऐसे लोगों की सराहना करनी चाहिए. वह सबसे स्वतंत्र तरीके से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं."

एक महिला यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा, "एक हफ्ते पहले मैंने भी एक महिला को ऑटो चलाते देखा था. जब आप एक महिला ड्राइवर को देखते हैं, तो एक महिला होने के नाते आप बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं."