बॉस ऐसे भी होते हैं क्या? एम्प्लाई के पर्सनल काम के लिए भी बजवाई तालियां, ऑफिस में केक मंगवाकर खिलाया; Video

Bengaluru Corporate Life: अक्सर कॉरपोरेट दुनिया में बॉस का नाम आते ही काम का दबाव, टारगेट और डेडलाइन याद आती है. बहुत कम लोग अपने बॉस के लिए आभार जताते हैं. लेकिन बेंगलुरु की एक महिला कर्मचारी के साथ जो हुआ, उसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. इस महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 2000 फॉलोअर्स पूरे किए थे. आमतौर पर यह एक पर्सनल अचीवमेंट मानी जाती है, लेकिन यहां इसे ऑफिस में सेलिब्रेट किया गया. हैरानी की बात यह रही कि इस जश्न का आइडिया खुद उसके कॉरपोरेट मैनेजर का था.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा जिसने लोगों का ध्यान खींचा?

वायरल वीडियो में महिला को एक केबिन में बुलाया जाता है. जैसे ही वह अंदर जाती है, वहां मौजूद कर्मचारी और उसका बॉस तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं. अचानक मिले इस सरप्राइज से वह पूरी तरह चौंक जाती है. माहौल में खुशी और उत्साह साफ नजर आता है. इस सरप्राइज को और खास बनाने के लिए टीम ने केक भी मंगवाया था. ऑफिस के अंदर इस तरह का सेलिब्रेशन देखकर महिला भावुक हो गई. कॉरपोरेट माहौल में इस तरह का अपनापन लोगों को अलग ही अनुभव देता है.

महिला ने अपने बॉस के बारे में क्या कहा?

महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उसकी कॉरपोरेट जर्नी की सबसे अच्छी चीजों में से एक ऐसा बॉस मिलना है, जो लगातार मोटिवेट करता है, नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है और आगे बढ़ने का मौका देता है. उसने इस सपोर्ट के लिए आभार जताया और इसे अपनी ग्रोथ का बड़ा कारण बताया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Aiswarya’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट कुछ दिन पहले डाली गई थी और इसे करीब 5 हजार व्यूज मिल चुके हैं. जी न्यूज इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि सही बॉस दबाव को प्रगति में बदल सकता है. दूसरे ने मजाक में कहा कि जल्द ही 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होंगे. किसी ने इसे किसी भी कर्मचारी के साथ होने वाली सबसे अच्छी चीज बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि काश उन्हें भी ऐसा बॉस मिले. लोगों का कहना है कि जब बॉस इंसानी रवैया अपनाता है और सपोर्टिव होता है, तो कर्मचारी ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि कॉरपोरेट कल्चर पर एक मजबूत संदेश बन गया है.