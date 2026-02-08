7 महीने से बेरोजगार महिला का छलका दर्द, मां से उधार लिए ₹30 हजार, खर्च सुनकर भावुक हुए लोग

महंगाई के इस दौर में नौकरी जाना सिर्फ आमदनी का रुकना नहीं होता, बल्कि मानसिक दबाव और आत्मविश्वास की परीक्षा भी बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही कहानी चर्चा में है, जिसमें एक महिला ने बेरोज़गारी के दौरान अपने हर महीने के खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया. यह वीडियो इसलिए खास बन गया क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर दिखाई गई. किराया, खाना, इलाज और छोटे-छोटे खर्च सब कुछ खुलकर बताया गया. इस ईमानदार कबूलनामे ने हजारों लोगों को खुद से जोड़ लिया. कई लोग भावुक हुए, तो कई ने सलाह दी. यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है, जिसे बहुत से लोग चुपचाप झेलते हैं.

7 महीने से बेरोजगारी में मां बनी सहारा

बेंगलुरु की 30 वर्षीय निकिता पिछले सात महीनों से बेरोजगार हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि इस दौरान वह आर्थिक रूप से कैसे खुद को संभाल रही हैं. वीडियो में निकिता कहती हैं कि उनकी आमदनी का मुख्य सहारा माता-पिता की मदद, इमरजेंसी फंड और लिंक्डइन कंसल्टिंग से होने वाली थोड़ी-बहुत कमाई है. उन्होंने खुलासा किया कि जनवरी महीने में उन्हें अपनी मां से करीब 30 हजार रुपये उधार लेने पड़े. उनका यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी स्थिति को सामने रखा, जिससे कई लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे.

किराया, खाना और इलाज में कहां गए पैसे

निकिता ने अपने मंथली खर्च का पूरा ब्रेकडाउन दिया. उन्होंने बताया कि उनका किराया ही 13,000 रुपये है. इसके अलावा बिजली, वाई-फाई, मोबाइल रिचार्ज, पानी और गैस जैसे जरूरी बिल भी हर महीने खर्च बढ़ा देते हैं. खाने-पीने पर, जिसमें किराना और बाहर खाना शामिल है, उनका खर्च 8,402 रुपये रहा. ट्रांसपोर्ट पर 4,284 रुपये खर्च हुए. इसके साथ ही उन्होंने हेल्थकेयर पर होने वाले खर्च का भी जिक्र किया. निकिता का कहना है कि बेरोज़गारी के दौरान भी ये खर्च टालना मुश्किल हो जाता है.

सेल्फ-केयर, निवेश और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

वीडियो में निकिता ने बताया कि उन्होंने करीब 5,000 रुपये सेल्फ-केयर पर खर्च किए, जिसमें फेशियल, वैक्सिंग और मसाज शामिल हैं. इसके अलावा शॉपिंग पर 1,398 रुपये और दोस्तों के साथ मूवी व आउटिंग पर 1,331 रुपये खर्च हुए. खास बात यह रही कि बेरोज़गार होने के बावजूद उन्होंने 2,000 रुपये SIP में निवेश किए. हालांकि, उन्होंने 800 रुपये एक एस्ट्रोलॉजी ऐप पर खर्च करने को लेकर अफसोस जताया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए, तो कुछ ने ऑनलाइन टीचिंग जैसे नए विकल्प सुझाए.