Advertisement
trendingNow13102290
Hindi Newsजरा हटके7 महीने से बेरोजगार महिला का छलका दर्द, मां से उधार लिए ₹30 हजार, खर्च सुनकर भावुक हुए लोग

7 महीने से बेरोजगार महिला का छलका दर्द, मां से उधार लिए ₹30 हजार, खर्च सुनकर भावुक हुए लोग

7 महीने से बेरोज़गार बेंगलुरु की महिला ने सोशल मीडिया पर अपने मासिक खर्च का खुला हिसाब शेयर की. मां से 30 हजार उधार, किराया-खाना-इलाज और निवेश तक की सच्ची कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 महीने से बेरोजगार महिला का छलका दर्द, मां से उधार लिए ₹30 हजार, खर्च सुनकर भावुक हुए लोग

महंगाई के इस दौर में नौकरी जाना सिर्फ आमदनी का रुकना नहीं होता, बल्कि मानसिक दबाव और आत्मविश्वास की परीक्षा भी बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही कहानी चर्चा में है, जिसमें एक महिला ने बेरोज़गारी के दौरान अपने हर महीने के खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया. यह वीडियो इसलिए खास बन गया क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर दिखाई गई. किराया, खाना, इलाज और छोटे-छोटे खर्च सब कुछ खुलकर बताया गया. इस ईमानदार कबूलनामे ने हजारों लोगों को खुद से जोड़ लिया. कई लोग भावुक हुए, तो कई ने सलाह दी. यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है, जिसे बहुत से लोग चुपचाप झेलते हैं.

7 महीने से बेरोजगारी में मां बनी सहारा

बेंगलुरु की 30 वर्षीय निकिता पिछले सात महीनों से बेरोजगार हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि इस दौरान वह आर्थिक रूप से कैसे खुद को संभाल रही हैं. वीडियो में निकिता कहती हैं कि उनकी आमदनी का मुख्य सहारा माता-पिता की मदद, इमरजेंसी फंड और लिंक्डइन कंसल्टिंग से होने वाली थोड़ी-बहुत कमाई है. उन्होंने खुलासा किया कि जनवरी महीने में उन्हें अपनी मां से करीब 30 हजार रुपये उधार लेने पड़े. उनका यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी स्थिति को सामने रखा, जिससे कई लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आप जानते हैं एतिहासिक या ऐतिहासिक आखिर कौन सा शब्द है सही?

किराया, खाना और इलाज में कहां गए पैसे

निकिता ने अपने मंथली खर्च का पूरा ब्रेकडाउन दिया. उन्होंने बताया कि उनका किराया ही 13,000 रुपये है. इसके अलावा बिजली, वाई-फाई, मोबाइल रिचार्ज, पानी और गैस जैसे जरूरी बिल भी हर महीने खर्च बढ़ा देते हैं. खाने-पीने पर, जिसमें किराना और बाहर खाना शामिल है, उनका खर्च 8,402 रुपये रहा. ट्रांसपोर्ट पर 4,284 रुपये खर्च हुए. इसके साथ ही उन्होंने हेल्थकेयर पर होने वाले खर्च का भी जिक्र किया. निकिता का कहना है कि बेरोज़गारी के दौरान भी ये खर्च टालना मुश्किल हो जाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikita (@social_coded)

सेल्फ-केयर, निवेश और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

वीडियो में निकिता ने बताया कि उन्होंने करीब 5,000 रुपये सेल्फ-केयर पर खर्च किए, जिसमें फेशियल, वैक्सिंग और मसाज शामिल हैं. इसके अलावा शॉपिंग पर 1,398 रुपये और दोस्तों के साथ मूवी व आउटिंग पर 1,331 रुपये खर्च हुए. खास बात यह रही कि बेरोज़गार होने के बावजूद उन्होंने 2,000 रुपये SIP में निवेश किए. हालांकि, उन्होंने 800 रुपये एक एस्ट्रोलॉजी ऐप पर खर्च करने को लेकर अफसोस जताया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए, तो कुछ ने ऑनलाइन टीचिंग जैसे नए विकल्प सुझाए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

BengaluruBengaluru News

Trending news

बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन