/22 साल उम्र, 60,000 सैलरी... लड़की ने नौकरी को मारी लात, कोई बैकअप प्लान नहीं! क्यों लिया ऐसा फैसला?

Bengaluru Woman Quits Job: आजकल के दौर में जहां लोग एक अदद नौकरी के लिए दिन-रात एक कर देते हैं, वहीं बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 22 साल की लड़की ने अपनी ₹60,000 महीने की अच्छी-भली नौकरी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह रोज-रोज की एक जैसी घिसी-पिटी रूटीन से बोर हो चुकी थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास आगे का कोई बैकअप प्लान भी नहीं है. दीक्षा नाम की इस लड़की का यह फैसला सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
बेंगलुरु में रहने वाली दीक्षा की उम्र महज 22 साल है और वह एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी. कॉलेज प्लेसमेंट के जरिए उन्हें यह जॉब मिली थी और इसी वजह से वह बेंगलुरु शिफ्ट हुई थीं. नौकरी अच्छी थी, पैसे भी बढ़िया थे और साथ काम करने वाले लोग भी बहुत प्यारे थे. लेकिन दीक्षा का कहना है कि वह हर दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने के इस लूप में फंसना नहीं चाहती थीं. वह नहीं चाहती थीं कि पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने, घर आकर सोने और फिर वीकेंड का इंतजार करने में ही बीत जाए.
दीक्षा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी इस पूरी जर्नी को बयां किया है. उन्होंने बहुत ही मजाकिया और बेबाक अंदाज में कहा कि अपने दिमाग का दही करने से बेहतर है कि कंपनी वालों के दिमाग का दही कर दो और किसी भी रैंडम ट्यूजडे को अपना इस्तीफा सौंप दो. उन्होंने साफ किया कि उनके पास कोई दूसरा जॉब ऑफर नहीं है और न ही उन्हें यह पता है कि वह भविष्य में क्या करने वाली हैं.
जब लोगों ने उनसे पूछा कि बिना किसी बैकअप के इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तो दीक्षा का जवाब बेहद दिलचस्प था. उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में कोई रिस्क नहीं होगा, तो सुनाने के लिए कोई कहानियां भी नहीं होंगी. वह फिलहाल अपनी इस बेरोजगारी के दौर को खुलकर जीना चाहती हैं. उनका कहना है कि वह अभी 'Young, Dumb and Broke' रहकर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और अगर कुछ भी सही नहीं रहा, तो वह फिर से शुरुआत करने से नहीं डरतीं.
दीक्षा का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कॉर्पोरेट लाइफ के प्रेशर और हर दिन की भागदौड़ से परेशान युवा इस वीडियो से खुद को काफी जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में दीक्षा की हिम्मत की दाद दी है. एक यूजर ने लिखा कि आपकी इस वीडियो ने मुझे भी अपने हक में फैसला लेने की ताकत दी है, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा कि इतनी कम उम्र में ऐसा साहसिक कदम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है.