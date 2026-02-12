Advertisement
trendingNow13106716
Hindi Newsजरा हटकेचॉपस्टिक गई तेल लेने! बेंगलुरु महिला ने हाथ से मसलकर खाई सुशी, लोग बोले- जापानियों को चक्कर आ जाएगा...

चॉपस्टिक गई तेल लेने! बेंगलुरु महिला ने हाथ से मसलकर खाई सुशी, लोग बोले- जापानियों को चक्कर आ जाएगा...

Woman Eats Sushi Like Dal Rice: बेंगलुरु की एक महिला ने सुशी को दाल-चावल की तरह हाथों से मसलकर खाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों को जापानी खाने की इस देसी स्टाइल ने हैरान और एंटरटेन दोनों कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चॉपस्टिक गई तेल लेने! बेंगलुरु महिला ने हाथ से मसलकर खाई सुशी, लोग बोले- जापानियों को चक्कर आ जाएगा...

Bengaluru Sushi Video: सोशल मीडिया पर एक बेंगलुरु की महिला का वीडियो अचानक तहलका मचा रहा है, जिसमें वह जापानी डिश सुशी को बिल्कुल देसी अंदाज में खाती नजर आ रही है. आमतौर पर सुशी को चॉपस्टिक से बड़ी नजाकत के साथ खाया जाता है, लेकिन इस महिला ने इसे बिल्कुल उलटे तरीके से खाकर लोगों को चौंका दिया और यही वजह है कि यह क्लिप हर तरफ शेयर की जा रही है.

सुशी खाने का आम तरीका क्या होता है?

पारंपरिक रूप से सुशी को चॉपस्टिक से उठाकर हल्के से सोया सॉस में डुबोया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा वसाबी लगाया जाता है और फिर उसे एक साफ-सुथरे बाइट में खाया जाता है. जापानी संस्कृति में खाने का यह तरीका शालीनता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग इसे बहुत सम्मान के साथ खाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

वायरल वीडियो में महिला पहले सुशी को अपने हाथ से उठाकर प्लेट में रखती है और फिर उसे उंगलियों से मसलना शुरू कर देती है. इसके बाद वह उस पर सोया सॉस डालती है, फिर वसाबी लेकर अच्छे से मिलाती है, जिससे वह बिल्कुल दाल-चावल जैसे मिश्रण में बदल जाता है. आखिर में वह इसे हाथों से ही खा लेती है, जैसे भारत में आम खाना खाया जाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu (@sonupakerla)

 

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट क्या कहता है?

वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में लिखा, “POV: जब आप पहली बार सुशी ट्राय कर रहे हो.”. कैप्शन में महिला ने यह भी लिखा कि वह जापानी संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहती और उसे सुशी पसंद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस स्टाइल को लेकर जमकर रिएक्शन दिए. किसी ने कहा कि उसने इतनी वसाबी देखकर उसकी एंग्जायटी बढ़ गई, तो किसी ने मजाक में लिखा कि वह महिला को 12-लेयर लसग्ना भी इसी तरह खाते देखना चाहता है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि सुशी को मसलने की जरूरत ही क्या थी, जबकि कुछ ने कहा कि लोग सोशल मीडिया अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

जहां कुछ लोग इस वीडियो पर हंस रहे हैं, वहीं कुछ को यह तरीका थोड़ा डरावना भी लगा. लेकिन एक बात साफ है कि इस क्लिप ने खाने की आदतों, शिष्टाचार और अलग-अलग संस्कृतियों के फूड स्टाइल को लेकर बड़ी चर्चा छेड़ दी है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

sushi

Trending news

Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन