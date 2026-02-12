चॉपस्टिक गई तेल लेने! बेंगलुरु महिला ने हाथ से मसलकर खाई सुशी, लोग बोले- जापानियों को चक्कर आ जाएगा...

Bengaluru Sushi Video: सोशल मीडिया पर एक बेंगलुरु की महिला का वीडियो अचानक तहलका मचा रहा है, जिसमें वह जापानी डिश सुशी को बिल्कुल देसी अंदाज में खाती नजर आ रही है. आमतौर पर सुशी को चॉपस्टिक से बड़ी नजाकत के साथ खाया जाता है, लेकिन इस महिला ने इसे बिल्कुल उलटे तरीके से खाकर लोगों को चौंका दिया और यही वजह है कि यह क्लिप हर तरफ शेयर की जा रही है.

सुशी खाने का आम तरीका क्या होता है?

पारंपरिक रूप से सुशी को चॉपस्टिक से उठाकर हल्के से सोया सॉस में डुबोया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा वसाबी लगाया जाता है और फिर उसे एक साफ-सुथरे बाइट में खाया जाता है. जापानी संस्कृति में खाने का यह तरीका शालीनता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग इसे बहुत सम्मान के साथ खाते हैं.

वायरल वीडियो में महिला पहले सुशी को अपने हाथ से उठाकर प्लेट में रखती है और फिर उसे उंगलियों से मसलना शुरू कर देती है. इसके बाद वह उस पर सोया सॉस डालती है, फिर वसाबी लेकर अच्छे से मिलाती है, जिससे वह बिल्कुल दाल-चावल जैसे मिश्रण में बदल जाता है. आखिर में वह इसे हाथों से ही खा लेती है, जैसे भारत में आम खाना खाया जाता है.

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट क्या कहता है?

वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में लिखा, “POV: जब आप पहली बार सुशी ट्राय कर रहे हो.”. कैप्शन में महिला ने यह भी लिखा कि वह जापानी संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहती और उसे सुशी पसंद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस स्टाइल को लेकर जमकर रिएक्शन दिए. किसी ने कहा कि उसने इतनी वसाबी देखकर उसकी एंग्जायटी बढ़ गई, तो किसी ने मजाक में लिखा कि वह महिला को 12-लेयर लसग्ना भी इसी तरह खाते देखना चाहता है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि सुशी को मसलने की जरूरत ही क्या थी, जबकि कुछ ने कहा कि लोग सोशल मीडिया अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

जहां कुछ लोग इस वीडियो पर हंस रहे हैं, वहीं कुछ को यह तरीका थोड़ा डरावना भी लगा. लेकिन एक बात साफ है कि इस क्लिप ने खाने की आदतों, शिष्टाचार और अलग-अलग संस्कृतियों के फूड स्टाइल को लेकर बड़ी चर्चा छेड़ दी है.