बेजुबानों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनी यह महिला! रोज कराती हैं सैकड़ों को भोजन; वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Woman Daily Feeds Workers and Stray Animals: आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है. अब लोग किसी की छोटी-सी मदद भी करते हैं, तो पहले उसको कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चुपचाप इंसानियत निभाते रहते हैं और किसी पहचान की उम्मीद भी नहीं रखते. बेंगलुरु की एक महिला ने ऐसा ही काम करके हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. एक शांत गली में रहने वाली यह महिला पिछले करीब 10 सालों से हर सुबह अपने घर के बाहर आने वाले लोगों के लिए चाय, बिस्किट, ब्रेड और फल लेकर तैयार रहती है. वह यह काम किसी अभियान या प्रचार के लिए नहीं, बल्कि दिल से करती हैं. पिछले एक दशक से वह चुपचाप लोगों की मदद कर रही थीं और बदले में उन्होंने कभी किसी पहचान या तारीफ की उम्मीद नहीं की.

हर सुबह घर के बाहर दिखता था अलग नजारा

बेंगलुरु की एक शांत गली में हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता था. एक घर के बाहर रोज कुछ लोग रुकते थे. इनमें नगर निगम के कर्मचारी, सब्जी और फल बेचने वाले लोग शामिल रहते थे. शुरुआत में लोगों को लगता था कि शायद यहां कोई खास काम होता है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी. पिछले कई सालों से पड़ोस में रहने वाला एक शख्स रोज यह नजारा देख रहा था. उसने देखा कि घर की महिला हर आने वाले इंसान का मुस्कुराकर स्वागत करती थीं. वह किसी को चाय देती थीं, किसी को बिस्किट और किसी को हल्का नाश्ता.

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सिर्फ चीजें नहीं, अपनापन भी बांटती थीं महिला

सबसे खास बात यह थी कि महिला का इन लोगों से कोई कारोबार या निजी रिश्ता नहीं था. वह सिर्फ इंसानियत के नाते यह सब कर रही थीं. कई लोग तो सिर्फ उनसे दो बातें करने और हालचाल पूछने के लिए भी वहां रुकने लगे थे. धीरे-धीरे यह रोज की आदत बन गई. लोगों के बीच महिला का रिश्ता परिवार जैसा बन गया. वहां सिर्फ चाय या बिस्किट नहीं बांटे जाते थे, बल्कि अपनापन और सम्मान भी मिलता था.

पड़ोसी ने खोला 10 साल पुराना राज

महिला की इस आदत के बारे में दुनिया को तब पता चला, जब उनके पड़ोसी ने इसका एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में महिला की रोजमर्रा की दिनचर्या दिखाई गई. वीडियो पोस्ट होते ही लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई लोग इस बात से हैरान थे कि आज के दौर में भी कोई इंसान इतने सालों तक बिना प्रचार और दिखावे के दूसरों की मदद कर सकता है.

बेजुबानों के लिए भी खुला रहता था घर

महिला की ममता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी. उनके घर के बाहर कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी खाने और पानी की व्यवस्था रहती थी. बताया गया कि घर के बाहर हमेशा एक कटोरा रखा जाता था, जिसमें जानवरों के लिए खाना और पानी मौजूद रहता था. इतना ही नहीं, घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी भी रखा जाता था. यही वजह थी कि उनके घर के आसपास अक्सर कई जानवर और पक्षी नजर आते थे. मानो उन्हें पता हो कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा.

बेटी का कमेंट पढ़ भावुक हुए लोग

इस कहानी में सबसे भावुक पल तब आया, जब वायरल पोस्ट पर महिला की बेटी ने कमेंट किया. बेटी ने लिखा कि उनकी मां ने कभी किसी सम्मान, इनाम या पहचान की इच्छा नहीं रखी. वह सिर्फ दिल से लोगों की मदद करना पसंद करती हैं. बेटी की बात पढ़ने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और ज्यादा भावुक हो गए. लोगों ने महिला को असली हीरो बताया. कई लोगों ने लिखा कि दुनिया आज भी ऐसे लोगों की वजह से खूबसूरत बनी हुई है.

लोगों ने कहा- इंसानियत अभी जिंदा है

यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी एक कप चाय, कुछ बिस्किट और सच्चा प्यार भी किसी का दिन बना सकता है.

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