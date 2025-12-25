न पार्टी, न म्यूजिक, न हंगामा... दोस्तों संग फ्लैट में बैठी थी लड़की, सोसाइटी के अंकल आए और कर दिया 'बड़ा कांड'

Housing Society Harassment: बेंगलुरु की 22 वर्षीय महिला की जिंदगी उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब उन्होंने रेडिट पर अपने साथ हुई कथित बदसलूकी की कहानी शेयर की. एक सामान्य शनिवार की शाम थी, जब उनके पांच दोस्त उनके फ्लैट पर आए थे. न कोई पार्टी थी, न तेज म्यूजिक और न ही कोई हंगामा. सभी लोग बस खाना बना रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे. लेकिन यही शांत माहौल कुछ ही देर में विवाद और कानूनी लड़ाई में बदल गया.

दरवाजे पर टकराव कैसे शुरू हुआ?

महिला के मुताबिक, एक सोसाइटी मेंबर उनके दरवाजे पर आया और कहा कि यहां बैचलर्स को रहने की इजाजत नहीं है और मकान मालिक को बुलाया जाए. इस पर महिला ने साफ कहा कि वह खुद इस फ्लैट की मालिक हैं और किसी को भी दखल देने का हक नहीं है. दरवाजा बंद होते ही सामने वाले का अहंकार आहत हो गया और यहीं से मामला और बिगड़ गया.

बिना इजाजत घर में घुसने का आरोप क्यों लगा?

महिला का आरोप है कि कुछ ही देर बाद चार से पांच लोग जबरन उनके लिविंग रूम में घुस आए. इन लोगों ने शराब और ड्रग्स के आरोप लगाए और अगले दिन तक फ्लैट खाली करने का आदेश देने लगे. स्थिति तब संभली जब महिला के पुरुष दोस्तों ने हस्तक्षेप कर इन लोगों को बाहर निकाला. इसी दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति को थप्पड़ भी पड़ा, जब वह जबरन जांच करने की कोशिश कर रहा था.

पुलिस आने पर महिला ने क्या रुख अपनाया?

सोसाइटी सदस्यों ने खुद को असहाय पाकर पुलिस बुला ली. पुलिस ने फ्लैट के मालिकाना हक के कागज मांगे, लेकिन महिला ने दिखाने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि कोई उपद्रव नहीं हो रहा था और पुलिस को घर में घुसने का अधिकार नहीं है. सुरक्षा के लिए लगाए गए लिविंग रूम कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो बाद में अहम सबूत बनी.

कानूनी नोटिस और 62 लाख का दावा क्यों किया गया?

घटना के बाद महिला ने हाउसिंग सोसाइटी और उसके बोर्ड मेंबर्स को लीगल नोटिस भेजा. आरोपों में जबरन घुसपैठ, उत्पीड़न और मारपीट शामिल थे. CCTV फुटेज बिल्डर और सोसाइटी चेयरमैन को दिखाने के बाद त्वरित कार्रवाई हुई और आरोपी मेंबर्स को हटाकर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद महिला ने 62 लाख रुपये के मुआवजे का सिविल सूट दायर किया और भविष्य में संपर्क से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी.

सोशल मीडिया पर इस केस ने जबरदस्त समर्थन हासिल किया. कई यूजर्स ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि किसी को भी बिना अनुमति घर में घुसने का अधिकार नहीं है. कुछ लोगों ने इसे भारत में सिविल रेमेडी अपनाने की मिसाल बताया.