Advertisement
trendingNow13052560
Hindi Newsजरा हटकेन पार्टी, न म्यूजिक, न हंगामा... दोस्तों संग फ्लैट में बैठी थी लड़की, सोसाइटी के अंकल आए और कर दिया बड़ा कांड

न पार्टी, न म्यूजिक, न हंगामा... दोस्तों संग फ्लैट में बैठी थी लड़की, सोसाइटी के अंकल आए और कर दिया 'बड़ा कांड'

Bengaluru Woman Lawsuit: बेंगलुरु की 22 साल की युवती ने हाउसिंग सोसाइटी के कथित उत्पीड़न के खिलाफ 62 लाख रुपये का सिविल केस दायर किया, CCTV सबूत पेश किए और इंटरनेट पर जमकर सराहना बटोरी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न पार्टी, न म्यूजिक, न हंगामा... दोस्तों संग फ्लैट में बैठी थी लड़की, सोसाइटी के अंकल आए और कर दिया 'बड़ा कांड'

Housing Society Harassment: बेंगलुरु की 22 वर्षीय महिला की जिंदगी उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब उन्होंने रेडिट पर अपने साथ हुई कथित बदसलूकी की कहानी शेयर की. एक सामान्य शनिवार की शाम थी, जब उनके पांच दोस्त उनके फ्लैट पर आए थे. न कोई पार्टी थी, न तेज म्यूजिक और न ही कोई हंगामा. सभी लोग बस खाना बना रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे. लेकिन यही शांत माहौल कुछ ही देर में विवाद और कानूनी लड़ाई में बदल गया.

दरवाजे पर टकराव कैसे शुरू हुआ?

महिला के मुताबिक, एक सोसाइटी मेंबर उनके दरवाजे पर आया और कहा कि यहां बैचलर्स को रहने की इजाजत नहीं है और मकान मालिक को बुलाया जाए. इस पर महिला ने साफ कहा कि वह खुद इस फ्लैट की मालिक हैं और किसी को भी दखल देने का हक नहीं है. दरवाजा बंद होते ही सामने वाले का अहंकार आहत हो गया और यहीं से मामला और बिगड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

Harassed in my own appartment by society board members !!!
byu/Ananyxgupta inLegalAdviceIndia

यह भी पढ़ें: 19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

बिना इजाजत घर में घुसने का आरोप क्यों लगा?

महिला का आरोप है कि कुछ ही देर बाद चार से पांच लोग जबरन उनके लिविंग रूम में घुस आए. इन लोगों ने शराब और ड्रग्स के आरोप लगाए और अगले दिन तक फ्लैट खाली करने का आदेश देने लगे. स्थिति तब संभली जब महिला के पुरुष दोस्तों ने हस्तक्षेप कर इन लोगों को बाहर निकाला. इसी दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति को थप्पड़ भी पड़ा, जब वह जबरन जांच करने की कोशिश कर रहा था.

पुलिस आने पर महिला ने क्या रुख अपनाया?

सोसाइटी सदस्यों ने खुद को असहाय पाकर पुलिस बुला ली. पुलिस ने फ्लैट के मालिकाना हक के कागज मांगे, लेकिन महिला ने दिखाने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि कोई उपद्रव नहीं हो रहा था और पुलिस को घर में घुसने का अधिकार नहीं है. सुरक्षा के लिए लगाए गए लिविंग रूम कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो बाद में अहम सबूत बनी.

 

PART:II - Harassed in my own appartment by society board members !!!
byu/Ananyxgupta inLegalAdviceIndia

यह भी पढ़ें: Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

कानूनी नोटिस और 62 लाख का दावा क्यों किया गया?

घटना के बाद महिला ने हाउसिंग सोसाइटी और उसके बोर्ड मेंबर्स को लीगल नोटिस भेजा. आरोपों में जबरन घुसपैठ, उत्पीड़न और मारपीट शामिल थे. CCTV फुटेज बिल्डर और सोसाइटी चेयरमैन को दिखाने के बाद त्वरित कार्रवाई हुई और आरोपी मेंबर्स को हटाकर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद महिला ने 62 लाख रुपये के मुआवजे का सिविल सूट दायर किया और भविष्य में संपर्क से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी.

सोशल मीडिया पर इस केस ने जबरदस्त समर्थन हासिल किया. कई यूजर्स ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि किसी को भी बिना अनुमति घर में घुसने का अधिकार नहीं है. कुछ लोगों ने इसे भारत में सिविल रेमेडी अपनाने की मिसाल बताया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

BengaluruHousing Society caseviraltrending

Trending news

कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?