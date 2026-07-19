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'घर में बच्चा सो रहा था'... इसलिए डिलीवरी एजेंट ने नहीं बजाई डोरबेल, महिला ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी

बेंगलुरु की एक महिला ने एक डिलीवरी एजेंट की छोटी-सी लेकिन दिल छू लेने वाली सोच को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. महिला ने बताया कि रात में जब वह अपने बच्चे के लिए डायपर मंगवा रही थीं, तब डिलीवरी एजेंट ने दरवाजे की घंटी इसलिए नहीं बजाई, क्योंकि उसे लगा कि घर में सो रहा बच्चा जाग सकता है. अनजान बच्चे की नींद का ख्याल रखने वाले इस छोटे से कदम ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:41 PM IST
'घर में बच्चा सो रहा था'... इसलिए डिलीवरी एजेंट ने नहीं बजाई डोरबेल, महिला ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी
Image Credit: Image credit: instagram/@dakshnmom

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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