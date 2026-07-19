'घर में बच्चा सो रहा था'... इसलिए डिलीवरी एजेंट ने नहीं बजाई डोरबेल, महिला ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी

कई बार जिंदगी में छोटी-छोटी बातें ही किसी इंसान की अच्छाई दिखा देती हैं. ऐसा ही अनुभव बेंगलुरु की रहने वाली निवेदिता राय के साथ हुआ. निवेदिता ने बताया कि एक रात अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके छोटे बच्चे के डायपर खत्म हो गए हैं. दिनभर की भागदौड़ में वह डायपर ऑर्डर करना भूल गई थीं.
बच्चे की जरूरत को देखते हुए उन्होंने रात करीब 10 बजे Flipkart Minutes पर तुरंत ऑर्डर कर दिया. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर रात सामान इतनी जल्दी पहुंच जाएगा. लेकिन करीब आधे घंटे बाद डिलीवरी एजेंट उनके घर पहुंच गया. इसके बाद उस एजेंट ने जो किया, उसने सभी का दिल जीत लिया.
निवेदिता ने बताया कि जब डिलीवरी एजेंट उनके घर पहुंचा, तो उसने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई. इसके बजाय उसने उन्हें फोन किया और धीरे से कहा, "मैडम, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए." जब निवेदिता बाहर आईं, तो उन्होंने डिलीवरी एजेंट से पूछा कि उसने बेल क्यों नहीं बजाई. इसके बाद जो जवाब मिला, उसने उनका दिल छू लिया. डिलीवरी एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने देखा था कि यह डायपर का ऑर्डर है. उसे लगा कि घर में कोई छोटा बच्चा होगा और शायद सो रहा होगा. उसने कहा कि वह नहीं चाहता था कि घंटी बजने से बच्चा उठ जाए, इसलिए उसने फोन करना बेहतर समझा.
निवेदिता ने सोशल मीडिया पर इस पूरे अनुभव को शेयर करते हुए लिखा कि उस एक बात ने उनका दिल छू लिया. उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोग अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वहां किसी अनजान बच्चे की नींद के बारे में सोचना बड़ी बात है. उन्होंने बताया कि डिलीवरी एजेंट उस बच्चे को जानता तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसकी आराम की चिंता की. निवेदिता ने लिखा कि कई बार अजनबियों की छोटी-सी अच्छाई जिंदगीभर याद रह जाती है.
एक छोटे बच्चे के माता-पिता ही जानते हैं कि बच्चे का सोना कितना कीमती होता है. कई बार बच्चे को सुलाने में काफी मेहनत लगती है. ऐसे में अगर कोई छोटी-सी आवाज से भी बच्चा जाग जाए, तो माता-पिता को परेशानी हो जाती है. यही वजह है कि डिलीवरी एजेंट का यह छोटा कदम निवेदिता को इतना खास लगा. उन्होंने अपने पोस्ट के साथ लिखा कि यह उनके लिए अब तक का सबसे प्यारा डिलीवरी अनुभव था.
निवेदिता की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोगों ने डिलीवरी एजेंट की सोच और व्यवहार की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत ही सोच-समझकर किया गया काम है. इससे पता चलता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, जो छोटी-छोटी बातों में भी दूसरों का ख्याल रखते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि सिर्फ माता-पिता ही समझ सकते हैं कि सोते हुए बच्चे की नींद कितनी खास होती है. कई लोगों ने कहा कि इस डिलीवरी एजेंट का छोटा-सा कदम उसके अच्छे स्वभाव को दिखाता है.
आज जब ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारियों और काम की जल्दी में रहते हैं, ऐसे में किसी दूसरे की परेशानी को समझना एक बड़ी खूबी है. इस डिलीवरी एजेंट ने कोई बड़ी मदद नहीं की, लेकिन उसकी छोटी-सी सोच ने एक मां का दिल जीत लिया. यह घटना दिखाती है कि इंसानियत बड़े काम करने से ही साबित नहीं होती. कई बार किसी की छोटी-सी सुविधा का ध्यान रखना भी बहुत मायने रखता है. निवेदिता की यह कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों को यही संदेश दे रही है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की खुशियों और परेशानियों का ख्याल रखते हैं.
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