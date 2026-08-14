'नौकरी छोड़ोगी?' सुनते ही भड़की लड़की, 2 लाख कमाने वाले लड़के को फ्रेंच फ्राइज खाते हुए रिश्ते को मारी लात

Bengaluru woman rejects rs 2 lakh a month man: आजकल अरेंज मैरिज के लिए मिलना किसी जॉब इंटरव्यू से कम नहीं लगता. बेंगलुरु की एक आईटी प्रोफेशनल लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब उसकी मां ने उसे 2 लाख रुपये महीना कमाने वाले एक लड़के से मिलाया, तो लड़के को लगा कि वह पैसों के दम पर लड़की को इंप्रेस कर लेगा. लेकिन लड़के ने जैसे ही उससे नौकरी छोड़ने को कहा, लड़की ने बड़े ही कूल अंदाज में फ्रेंच फ्राइज खाते हुए रिश्ते को लात मार दी.
बेंगलुरु की रहने वाली नंदिनी (X यूजर @your_niaaaa) ने सोशल मीडिया पर अपनी अरेंज मैरिज मीटिंग का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. नंदिनी आईटी सेक्टर में काम करती हैं और महीने के करीब 90,000 रुपये कमाती हैं. उनकी मां ने जिद करके उन्हें एक लड़के से मिलने के लिए भेजा. लड़का महीने के 2 लाख रुपये कमाता था और अपने माता-पिता के साथ रहता था. नंदिनी पहले से ही शादी को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं थीं, लेकिन मां का दिल रखने के लिए वह लड़के से मिलने एक कैफे में चली गईं.
कैफे में बातचीत के दौरान लड़के ने अचानक नंदिनी से कहा, "तुम तो फेमिनिस्ट हो, तो क्या शादी के बाद घर के 50 परसेंट खर्चे उठाओगी या फिर नौकरी छोड़कर होममेकर बन जाओगी?" इस सवाल पर नंदिनी ने बेहद शांति से जवाब दिया कि वह इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगी. इसके बाद लड़के ने तंज कसते हुए पूछा, "आखिर महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की क्या जरूरत है?"
Few months back my mother emotionally blackmailed me into meeting a guy who earns more than twice my salary.
He earns ₹2 lakh a month. I work in IT and earn ₹90K.
He lives with his parents, who depend on him financially. His married sister is a homemaker and apparently also…
— Nandini M (@your_niaaaa) August 14, 2026
लड़के के इस पुराने खयालात वाले सवाल पर नंदिनी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुईं. उस वक्त वह आराम से फ्रेंच फ्राइज खा रही थीं. उन्होंने बेहद शांति से लड़के से उल्टा सवाल किया, "अगर तुम्हें अपने पर डिपेंडेंट पत्नी ही चाहिए, तो तुम किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों नहीं करते जो खुद हाउसवाइफ बनना चाहती हो? तुम किसी वर्किंग वुमन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो?"
नंदिनी के इस करारे जवाब को सुनकर लड़के का चेहरा उतर गया. उसने बात संभालने के लिए पूछा, "तो क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो?" नंदिनी ने तुरंत कहा, "हां, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो. मैं एक फेमिनिस्ट हूं और मुझे आजाद रहना पसंद है." इतना कहने के बाद नंदिनी ने अपने हिस्से के खाने का बिल पे किया और वहां से चुपचाप निकल गईं. हालांकि, इस बात से उनकी मां इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने दो हफ्ते तक नंदिनी से बात नहीं की.
नंदिनी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने उनके इस कदम की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "आपने जो सही लगा वही किया, अपने पंख काटकर घर बैठने की जरूरत नहीं है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "अगर किसी को होममेकर चाहिए तो उसे वैसी ही लड़की ढूंढनी चाहिए, किसी इंडिपेंडेंट लड़की को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."