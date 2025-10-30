Advertisement
लड़की ने की ऐसी गलती, Rapido ड्राइवर ने जमकर लगाई डांट! Video देख आग बबूला हुए लोग

Rapido Driver Video: बेंगलुरु में एक महिला ने रैपिडो ऑटो ड्राइवर पर धमकी देने का आरोप लगाया. महिला के मुताबिक, ड्राइवर ने देर से आने पर पैसे मांगे और कहा – "देखता हूं कैसे जाती हो!" सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस और कंपनी ने तुरंत कार्रवाई की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:48 AM IST
Rapido Driver Threat Incident: बेंगलुरु की एक महिला श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि रैपिडो ऑटो ड्राइवर ने देर से आने पर उसे धमकी दी. उसने बताया कि ड्राइवर ने इंतजार का पैसा मांगा और कहा, “देखता हूं कैसे जाती हो.” ये झगड़ा उसके घर के बाहर ही हुआ, जिससे डर के मारे उसने 20 रुपये दे दिए.

आखिर किस वजह से हुआ झगड़ा?

श्रेया ने बताया कि वह सिर्फ दो मिनट लेट हुई थी क्योंकि वह अपनी चाबी ढूंढ रही थी. लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, ड्राइवर चिल्लाने लगा और उसे डराने-धमकाने लगा. उसने रैपिडो की सेफ्टी पॉलिसी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रात में कंपनी के कॉल्स यात्रियों को असहज स्थिति में डाल देते हैं. गुस्से में उसने लिखा, “इस शहर और इसके लोगों से अब तो बस तौबा!”

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर?

श्रेया की पोस्ट वायरल होते ही एक्स (पूर्व ट्विटर) पर यूजर्स ने अपनी राय दी. कुछ लोगों ने उसका समर्थन करते हुए पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे खतरनाक ड्राइवरों को तुरंत रिपोर्ट करें, रजिस्ट्रेशन नंबर टैग करें.” वहीं एक व्यक्ति ने लिखा, “मैं हमेशा घर से बाहर जाकर ऑटो बुक करता हूं ताकि ड्राइवर को इंतजार न करना पड़े.”

क्या सच में ड्राइवर ने 10 मिनट इंतजार किया था?

कुछ यूजर्स ने घटना पर सवाल उठाए और कहा कि मामला दोनों पक्षों की टाइमलाइन पर निर्भर करता है. एक ने लिखा, “ड्राइवर कह रहा है उसने 10 मिनट इंतजार किया, जबकि महिला कहती है सिर्फ 2 मिनट, सच कौन बोल रहा है?” कुछ ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में कंपनियों को अपने ड्राइवरों को ‘कस्टमर बिहेवियर ट्रेनिंग’ देनी चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे.

 

 

पुलिस और कंपनी ने कैसे की फौरन कार्रवाई?

जैसे ही मामला वायरल हुआ, बेंगलुरु पुलिस ने श्रेया की पोस्ट पर जवाब देते हुए निजी रूप से जानकारी मांगी. कुछ ही घंटों में रैपिडो ने भी जांच शुरू कर दी. श्रेया ने अपडेट दिया, “कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया, ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है. उन्होंने मुझे सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया क्योंकि ड्राइवर मेरा पता जानता था.” हालांकि, रैपिडो की तेज कार्रवाई ने कई यूजर्स को राहत दी, लेकिन इसने साफ कर दिया कि शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

