Zomato Special Ability Delivery Agent Story: आज के समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. लोग कुछ क्लिक में खाना ऑर्डर करते हैं और कुछ ही देर में डिलीवरी पार्टनर उसे घर तक पहुंचा देते हैं. लेकिन कई बार इन हर रोज होने वाली डिलीवरी के पीछे ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो इंसानियत और हिम्मत की नई मिसाल पेश करती हैं. ऐसी ही एक कहानी बेंगलुरु से सामने आई है, जहां एक शख्स ने एक स्पेशली एबल्ड Zomato डिलीवरी एजेंट से मुलाकात के बाद उसका हौसला बढ़ाया.
यह छोटा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक ग्राहक और डिलीवरी पार्टनर के बीच हुई बातचीत ने लोगों को याद दिलाया कि किसी के काम की तारीफ करना और उसे सम्मान देना कितना मायने रखता है.
यह पूरा मामला बेंगलुरु का बताया जा रहा है. इंस्टाग्राम यूजर साई हर्षा ने इस खास पल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि Zomato का डिलीवरी पार्टनर खाना पहुंचाने आया है. उसके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट वाली गाड़ी है, जिससे पता चलता है कि वह शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपना काम कर रहा है. जब साई हर्षा ने उसे देखा तो उन्होंने उसे सिर्फ खाना लेकर वापस जाने नहीं दिया, बल्कि उससे बातचीत करने लगे. उन्होंने डिलीवरी एजेंट के काम और उसकी मेहनत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह जो कर रहे हैं, वह सच में शानदार है और कई लोगों के लिए प्रेरणा है.
वीडियो में साई हर्षा डिलीवरी पार्टनर से पूछते हैं कि क्या लोग उनके साथ डिलीवरी के दौरान अच्छे से पेश आते हैं? इस पर डिलीवरी एजेंट ने बताया कि ज्यादातर ग्राहक काफी सपोर्टिव और अच्छे रहते हैं. यह जवाब सुनकर साई हर्षा ने उनकी तारीफ की और कहा कि उनकी मेहनत और सकारात्मक सोच काफी प्रेरित करने वाली है. इसके बाद उन्होंने डिलीवरी पार्टनर को 100 रुपये का टिप दिया. इस पूरे मामले के बाद वीडियो में डिलीवरी एजेंट के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है. अब यह छोटा सा पल सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
वीडियो शेयर करते हुए साई हर्षा ने लिखा कि कुछ डिलीवरी ऐसी होती हैं, जो खाने से ज्यादा याद रह जाती हैं. यही लाइन अब लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो की खास बात सिर्फ 100 रुपये का टिप नहीं है, बल्कि जिस तरह से उस डिलीवरी एजेंट से सम्मान के साथ बात की गई, वह ज्यादा मायने रखता है. कई लोगों ने कहा कि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अक्सर सिर्फ उनके काम के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन उनके पीछे भी एक इंसान, उसकी मेहनत और संघर्ष होता है. एक यूजर ने लिखा कि किसी को सम्मान से सर कह देना या उसके काम की तारीफ कर देना भी कई बार सामने वाले को बड़ी खुशी दे सकता है.
इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने डिलीवरी एजेंट की तारीफ की. लोगों ने कहा कि शारीरिक परेशानियों के बावजूद वह जिस आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है. आज के समय में जब लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, वहीं ऐसे लोग दिखाते हैं कि मेहनत और हिम्मत के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि ऐसे वीडियो समाज में पॉजिटिव सोच बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे लोगों को यह समझ आता है कि किसी की कमजोरी देखने के बजाय उसकी मेहनत और क्षमता को देखना चाहिए.
आमतौर पर डिलीवरी का पूरा अनुभव कुछ मिनटों का होता है. ग्राहक खाना लेते हैं और डिलीवरी पार्टनर आगे बढ़ जाता है. लेकिन बेंगलुरु में हुई यह छोटी सी बातचीत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई. इस वीडियो ने दिखाया कि कभी-कभी किसी की तारीफ के कुछ शब्द भी किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं. साई हर्षा और डिलीवरी एजेंट के बीच हुई यह बातचीत इसलिए खास बन गई क्योंकि इसमें लोगों को वो प्रेम और स्नेह देखने को मिला. सोशल मीडिया पर लोग अब इस डिलीवरी पार्टनर की मेहनत और सकारात्मक सोच की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ऐसे ही छोटे-छोटे अच्छे काम समाज को और बेहतर बनाते हैं.