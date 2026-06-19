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एक डिलीवरी, एक मुलाकात और बड़ी सीख... स्पेशली एबल्ड Zomato डिलीवरी पार्टनर की हिम्मत देख भावुक हुआ ग्राहक

Zomato Special Ability Delivery Agent Story: बेंगलुरु के एक शख्स ने Zomato के स्पेशली एबल्ड डिलीवरी पार्टनर से मुलाकात का वीडियो शेयर किया है. इस दौरान उसने डिलीवरी एजेंट के काम और हिम्मत की तारीफ की और उसे 100 रुपये का टिप दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि असली खुशी पैसे से ज्यादा सम्मान और पहचान मिलने में होती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:35 PM IST
एक डिलीवरी, एक मुलाकात और बड़ी सीख... स्पेशली एबल्ड Zomato डिलीवरी पार्टनर की हिम्मत देख भावुक हुआ ग्राहक
Image Credit: Image credit: instagram/@harsha_._pov

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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