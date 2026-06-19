वीडियो शेयर करते हुए साई हर्षा ने लिखा कि कुछ डिलीवरी ऐसी होती हैं, जो खाने से ज्यादा याद रह जाती हैं. यही लाइन अब लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो की खास बात सिर्फ 100 रुपये का टिप नहीं है, बल्कि जिस तरह से उस डिलीवरी एजेंट से सम्मान के साथ बात की गई, वह ज्यादा मायने रखता है. कई लोगों ने कहा कि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अक्सर सिर्फ उनके काम के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन उनके पीछे भी एक इंसान, उसकी मेहनत और संघर्ष होता है. एक यूजर ने लिखा कि किसी को सम्मान से सर कह देना या उसके काम की तारीफ कर देना भी कई बार सामने वाले को बड़ी खुशी दे सकता है.