/क्या ये है दुनिया का बेस्ट कपल? ब्राजीलियाई जोड़े ने तोड़ डाला सबसे तेज किस करने का रिकॉर्ड

Fast Kissing Record: प्यार जताने का सबका अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन ब्राजील के एक कपल ने अपने प्यार को सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल दिया है. जी हां, इस जोड़े ने महज 30 सेकंड में इतनी बार किस किया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो गया. इस अनोखे कारनामे के बाद बॉयफ्रेंड का दावा है कि वे दोनों दुनिया के 'बेस्ट कपल' हैं.
ब्राजील के रहने वाले 32 साल के रेनाटो वायमा गैया और उनकी 33 साल की गर्लफ्रेंड नैरा रोबर्टा रिबेरो ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. रेनाटो ने अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर मात्र 30 सेकंड में 195 बार किस किया. यह रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाले भी हैरान रह गए. इतनी कम देर में इतनी ज्यादा बार चूमने का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है.
हम हैं बेस्ट कपल
इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के बाद रेनाटो बेहद खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में गर्व से कहा कि यह रिकॉर्ड साबित करता है कि वे और नैरा दुनिया के "सबसे अच्छे कपल" यानी बेस्ट कपल हैं. उनका मानना है कि इस तरह का तालमेल और प्यार हर किसी के बस की बात नहीं है.
रेनाटो हैं रिकॉर्ड किंग
वैसे आपको बता दें कि रेनाटो के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई नई बात नहीं है. वे पहले भी दो अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने सबसे तेजी से 10 किताबों को सेट करने और उन्हें गिराने का रिकॉर्ड बनाया था, जो मात्र 6.68 सेकंड था. इसके अलावा उनके नाम सबसे ज्यादा पैर मोड़ने (लड़कों में) का रिकॉर्ड भी है, जिसमें उन्होंने अपने पैर को 210.66 डिग्री तक घुमा दिया था.
अगला टारगेट है जापान
इस कपल की भूख यहीं शांत नहीं हुई है. 30 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य 1 मिनट यानी 60 सेकंड वाला रिकॉर्ड तोड़ना है. फिलहाल 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार किस करने का रिकॉर्ड जापान के कपल चेरी योशिटाके और कुमिको शिरातोरी के नाम है, जिन्होंने 277 बार किस किया था. ब्राजील का यह कपल अब जापानी जोड़े को मात देने की तैयारी में जुट गया है.