दिवाली पर ये थी सबसे बेहतरीन डेकोरेशन! लोगों ने पूछा- कहां से ली झालर?

Diwali Ka Video: दिवाली तो चली गई, लेकिन उससे जुड़े शानदार वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आपने झागर से सजे घर तो बहुत देखें होंगे, लेकिन इस लाइटिंग को देखकर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:12 PM IST
Diwali Ka Video: हाल ही में पूरे देश ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया है. दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. दिवाली तो चली गई, लेकिन अपने पीछे खूबसूरत पल और उनकी यादें छोड़ गई. दीवाली से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. कुछ वीडियो इतनी फनी हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाए, तो कुछ वीडियो इमोशनल कर देने वाली हैं. जिसमें लोग बता रहे हैं कि वे इस बार भी अपने घर नहीं जा पाए. ऐसे में कुछ घर अपनी अतरंगी या शानदार लाइटिंग के लिए वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक घर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सलाम करेंगे.

कैसे लगा रखी थी झालर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दिवाली के मौके पर घरों पर झालर लगी हुई हैं और सभी घर रोशनी से जगमग हैं. ऐसे में एक घर शानदार सज रहा है. न सिर्फ शानदार लाइटिंग लगी है बल्कि लाइट को ऐसे सेट किया हुआ है​ कि उसपर कभी तिरंगा बन जाता है तो कभी हैप्पी दिवाली लिखा आता है. इतना ही नहीं झालर ऐसे रंग बदलती हैं कि कभी भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई देती है जो कभी मिट्टी के दिए बने नजर आते हैं. वीडियो पर लिखा है कि पैसे का सही इस्तेमाल किया गया है. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि घर के फ्रंट पर कोई बड़ी स्क्रीन लगी हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस शानदार वीडियो को देखने के बाद लो यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: क्या है ये Fire Handshake Trend? जिसके पीछे क्रेजी हो रहा यूथ, देखें वायरल रील

 

वीडियो देखकर झालर का पता पूछने लगे लोग?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tarunkukreja61 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स शानदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, पूरा मोहल्ला लाइट वाले को खोज रहा है. इसे पूछना कहां से ली ये लाइट.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

