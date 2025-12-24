12800 KM से दौड़ता हुआ आया बेस्ट फ्रेंड! अनजान बनकर बगल में बैठा, Video में दिखा ऐसा नजारा; हर कोई रो पड़ा

Advertisement
Friendship Viral Video: अमेरिका में रहने वाला एक दोस्त 12,800 किलोमीटर का सफर तय कर पुणे पहुंचा और अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज दिया, इस इमोशनल रीयूनियन वीडियो ने इंटरनेट जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:11 AM IST
US to Pune Reunion: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्ती की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. इस वीडियो में अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई 12,800 किलोमीटर का सफर तय कर पुणे पहुंचता है, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए. दोस्त की आंखों के सामने अचानक उसकी मौजूदगी और फिर भावुक गले लगना, इस वीडियो को बेहद खास बना देता है.

कैसे हुई बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात?

क्लिप की शुरुआत में पुणे में रहने वाला दोस्त आराम से बैठा हुआ नजर आता है और आसपास के लोगों से बातचीत कर रहा होता है. तभी एक मास्क पहने अजनबी चुपचाप उसके बगल में आकर बैठ जाता है और बिना कुछ बोले उसे घूरने लगता है. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह अजनबी कोई और नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त है. शुरुआत में पुणे वाला दोस्त उस अजनबी की मौजूदगी से थोड़ा असहज और चिढ़ा हुआ नजर आता है. उसे समझ नहीं आता कि यह व्यक्ति उसे इस तरह क्यों देख रहा है. माहौल पूरी तरह सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है, जब मास्क हटता है और सामने जाना-पहचाना चेहरा दिखता है.

जैसे ही मास्क हटता है, दोस्त की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से इतनी दूर से सिर्फ उससे मिलने आया है. कुछ ही सेकंड में हैरानी खुशी में बदल जाती है और दोनों दोस्त एक-दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं. यही पल वीडियो की जान बन जाता है. 

 

 

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रेशित गुजर नाम के यूजर ने शेयर किया था. उन्होंने इस पोस्ट को मज़ेदार कैप्शन “Dhapppaaa!” के साथ अपलोड किया. वीडियो में उन्होंने अपने दोस्त सर्वेश वैभव तिखे को टैग किया, जो इस सरप्राइज का असली टारगेट थे. इसके साथ ही उन दोस्तों को भी टैग किया गया, जिन्होंने इस पूरे प्रैंक को प्लान करने में मदद की. वीडियो पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया. किसी ने लिखा कि यह दोस्ती का असली मतलब दिखाता है, तो किसी ने कहा कि अचानक हुए इस रिएक्शन ने दिल खुश कर दिया. कई यूजर्स ने माना कि यह वीडियो बताता है कि सच्ची दोस्ती दूरी की मोहताज नहीं होती. दिल वाले इमोजी और पॉजिटिव कमेंट्स से वीडियो भर गया.

 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

best friendviraltrending

