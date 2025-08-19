ननद ने ही घर में किया कलेश! शादी के दिन दिया ऐसा धोखा, दुल्हन की उड़ गई नींद- भाई के एक्स-वाइफ को भेजा ऐसा VIDEO

Livestream Wedding: शादी जैसे खास मौके पर हर कोई चाहता है कि परिवार और दोस्त उसका साथ दें. लेकिन सोचिए, अगर उसी परिवार का कोई करीबी आपकी खुशियों को तोड़ने पर उतर आए तो क्या होगा? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दुल्हन की कहानी सामने आई है, जिसने बताया कि उसकी ननद ने शादी का सीधा लाइवस्ट्रीम उसके पति की एक्स-वाइफ तक पहुंचा दिया.

असल मामला क्या है?

37 साल की एक महिला ने Reddit पर बताया कि जब वह अपने लंबे समय के साथी से शादी कर रही थी, तभी उसकी ननद, जिसे परिवार में एमी कहा जाता है, उसने पूरा ड्रामा किया. पहले तो एमी ने खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसा दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह शादी का लाइव वीडियो बनाकर पति की पूर्व पत्नी तक पहुंचाती रही.

एक्स-वाइफ को क्यों भेजा गया वीडियो?

दूल्हे की पहली पत्नी उनकी 10 साल की बेटी की मां है. इस बच्ची को शादी में फ्लॉवर गर्ल बनाया गया था. लेकिन एक्स-वाइफ निजी कारणों से शादी में नहीं आई थी. एमी ने मौके का फायदा उठाया और शादी की हर झलक, खासकर बेटी से जुड़े पल, एक्स-वाइफ को भेज दिए.

शादी के बाद कब खुला राज?

शुरुआत में दूल्हा-दुल्हन को इस बात का पता ही नहीं चला. लगभग एक साल बाद परिवार के एक सदस्य ने उन्हें बताया कि एमी ने शादी का लाइवस्ट्रीम एक्स-वाइफ को दिखाया था. यही नहीं, शादी के अगले दिन एमी ने एक्स-वाइफ और उसकी बेटी के साथ पूरी रात बिताई और उन्हें ‘इमोशनल सपोर्ट’ देने का बहाना बनाया.

दुल्हन का दर्द और सोशल मीडिया पर गुस्सा

दुल्हन ने कहा कि एमी का बेस्ट फ्रेंड वाला नाटक असली नहीं था, बल्कि पूरी तरह से धोखा था. वह सिर्फ दिखावे में अच्छी बन रही थी, लेकिन असल में अपने ही परिवार के खिलाफ काम कर रही थी. इसके बाद कपल ने एमी और उसके पति दोनों को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया. रेडिट पर भी लोगों ने एमी की जमकर आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों से तुरंत रिश्ता तोड़ लेना चाहिए.