नवंबर में घूमने का प्लान है? भारत की ये 5 डेस्टिनेशन आपकी जेब पर नहीं पड़ेंगी भारी; सफर ऐसा यादगार रहेगा कि...

नवंबर में भारत घूमने का सबसे सुंदर समय होता है. इस दौरान मौसम सुहाना और हरियाली से भरा रहता है. गोवा, उदयपुर, केरल, कच्छ का रण और मनाली नवंबर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता और शांति दोनों का अनुभव कराती हैं.

Oct 26, 2025, 10:06 AM IST
नवंबर का महीना भारत घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है. मानसून की विदाई और सर्दियों की दस्तक के बीच का यह वक्त मौसम के लिहाज से बेहद सुहाना होता है. हर तरफ हरियाली छा जाती है, हवा में हल्की ठंडक होती है और आसमान साफ रहता है. ऐसे में सफर का मजा दोगुना हो जाता है. अगर आप भी छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं, तो नवंबर में कुछ ऐसी जगहें हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि एक यादगार अनुभव भी देती हैं. इनमें गोवा, उदयपुर, केरल, कच्छ का रण और मनाली प्रमुख हैं.

गोवा- बीच, पार्टी और सुकून का मेल

नवंबर गोवा जाने का सबसे परफेक्ट वक्त है. न गर्मी रहती है और न ही उमस. इस समय समुद्र का पानी शांत और साफ होता है, जिससे बीच पर घूमने और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा दोगुना हो जाता है. कालंगूट, बागा और अंजुना जैसे मशहूर बीचों पर पर्यटकों की रौनक लौट आती है. रात में गोवा की नाइटलाइफ फिर से चमक उठती है. यहां ऐतिहासिक चर्च, पुर्तगाली आर्किटेक्चर और सनसेट क्रूज देखने लायक होते हैं. नवंबर में गोवा का माहौल रोमांस और रिलैक्सेशन दोनों के लिए परफेक्ट माना जाता है.

उदयपुर और केरल

राजस्थान का लेक सिटी उदयपुर नवंबर में बेहद खूबसूरत लगता है. इस समय मौसम ठंडा और सुहाना रहता है. पिछोला झील में नाव की सवारी, सिटी पैलेस की भव्यता और सज्जनगढ़ किले से सनसेट का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. वहीं दक्षिण भारत का ‘गॉड्स ओन कंट्री’ केरल भी नवंबर में अपने सबसे हरे-भरे रूप में होता है. अलेप्पी की बैकवाटर हाउसबोट, मुन्नार की चाय बागान और थेक्कडी के नेशनल पार्क में सफारी का मजा ही कुछ और है.

कच्छ का रण और मनाली

गुजरात का कच्छ का रण नवंबर में एक नई रौनक के साथ चमक उठता है. इस महीने रण उत्सव की शुरुआत होती है, जब चांदनी रात में सफेद रेगिस्तान किसी जादुई नजारे में बदल जाता है. यहां की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भाते हैं. वहीं अगर आपको बर्फ और ठंड पसंद है, तो मनाली बेस्ट ऑप्शन है. नवंबर में हिमाचल की वादियां बर्फ से ढकने लगती हैं. सोलंग वैली, रोहतांग पास और गरम पानी के झरनों के बीच एडवेंचर का मजा भी लिया जा सकता है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

best places to visit in India in November

