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न लंबी छुट्टी, न ज्यादा खर्च... 2 दिन में घूमने के लिए ये जगहें हैं ऑफिस वालों की पहली पसंद

Best Weekend Trips in India: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को 2 से 3 दिन की छोटी लेकिन यादगार ट्रिप यानी माइक्रो वेकेशन ज्यादा पसंद आ रही है. कम बजट, कम समय और ज्यादा रिफ्रेशमेंट की वजह से वीकेंड ट्रिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां कुछ घंटों के सफर के बाद आप पहाड़, जंगल, एडवेंचर और शांति का मजा ले सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:04 PM IST
न लंबी छुट्टी, न ज्यादा खर्च... 2 दिन में घूमने के लिए ये जगहें हैं ऑफिस वालों की पहली पसंद
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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