उत्तराखंड का अल्मोड़ा उन लोगों के लिए खास है, जो भीड़ से दूर सुकून चाहते हैं. यहां का शांत माहौल, हिमालय के खूबसूरत नजारे और पहाड़ी संस्कृति लोगों को अपनी तरफ खींचती है. कसार देवी मंदिर यहां की खास जगहों में से एक है. इसके अलावा पहाड़ी रास्ते, लोकल फूड और शांत वातावरण ट्रिप को यादगार बना देते हैं. दिल्ली से अल्मोड़ा पहुंचने में करीब 8 से 10 घंटे लग सकते हैं. ट्रेन, बस और कैब के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है. खर्च लगभग 5000 से 9000 रुपये तक आ सकता है.