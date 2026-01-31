पलभर में मौत का खेल… हिमाचल के किब्बर में स्नो लेपर्ड ने ऐसे किया आइबेक्स का शिकार, वीडियो देख कांप जाएंगे

अक्सर लोग पहाड़ों की बर्फीली वादियों को शांति, सुकून और खूबसूरती से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन्हीं सफेद पहाड़ों के बीच जिंदगी और मौत की जंग भी हर पल चलती रहती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी सच्चाई को सामने लाता है, जिसमें एक शिकारी और उसके शिकार के बीच दिल थाम देने वाला संघर्ष दिखता है. यह नजारा इतना रोमांचक और डरावना है कि देखने वाले की सांसें थम जाएं. कैमरे में कैद यह पल बताता है कि प्रकृति में हर दिन एक नई लड़ाई होती है, जहां एक पल की चूक जानलेवा साबित हो सकती है.

बर्फीली खामोशी में शुरू हुआ खौफनाक शिकार

वायरल वीडियो एक दुर्लभ वाइल्डलाइफ पल को दिखाता है, जिसे वाइल्डलाइफ प्रेमी एंड्रेस नोवालेस ने रिकॉर्ड किया. उन्होंने बताया कि भारी बर्फबारी के बाद जब मौसम साफ हुआ, तो सफेद बर्फ से ढकी घाटी में अचानक हलचल दिखी. तभी एक मादा स्नो लेपर्ड नजर आई, जो बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही थी. शिकार पर निकलने से पहले उसने अपने दो शावकों को एक गहरी खाई में सुरक्षित छोड़ दिया. इसके बाद वह ऊंची ढलानों पर चर रहे आइबेक्स की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगी. उसका हर कदम सोच-समझकर उठाया गया था, मानो वह सही मौके का इंतजार कर रही हो.

अचानक हमला और जान बचाने की जंग

कुछ ही पलों में स्नो लेपर्ड ने अपने शिकार को चुन लिया. उसकी नजर झुंड में मौजूद सबसे बड़े आइबेक्स पर थी. अचानक उसने छलांग लगाई और तेज रफ्तार पीछा शुरू हो गया. बर्फीली चट्टानों पर दोनों की दौड़ बेहद खतरनाक थी. वीडियो में दिखता है कि आइबेक्स अपनी जान बचाने के लिए ढलान की ओर भागता है, जबकि स्नो लेपर्ड उसकी पीठ से चिपकी रहती है. कई बार दोनों फिसलते हैं और खाई में गिरने के बेहद करीब पहुंच जाते हैं. यह संघर्ष इतना तीव्र था कि देखने वालों की सांसें अटक गईं.

बाल-बाल बचा आइबेक्स, लोग रह गए सन्न

काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद स्नो लेपर्ड की पकड़ ढीली पड़ गई और आइबेक्स दिशा बदलकर भागने में कामयाब हो गया. शिकारी ने दोबारा कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में शिकार खत्म हो गया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. एंड्रेस नोवालेस ने लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई वाइल्डलाइफ पल देखे हैं, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे जिंदगी का सबसे रोमांचक वाइल्डलाइफ मोमेंट बताया, तो कई ने प्रकृति की क्रूर लेकिन सच्ची तस्वीर कहा.