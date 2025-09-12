साइकिल पर खड़ी रही पर नहीं आने दी पापा तक धूप, वायरल हो गया इस बेटी का प्यार

Viral Video: बेटी एक बाप के लिए कितनी प्यारी होती है ये बात एक बाप ही समझ सकता है. बेटियां पिता के लिए किसी परी से कम नहीं होती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पिता के प्रति बेटी के प्यार का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा देंगे. एक पिता जब बेटी को स्कूल से लेकर आ रहा है. पिता तेज धूप में साइकिल चला रहे हैं. इस दौरान पिता को धूप में कोई परेशानी ना हो इसके लिए बेटी बेटी चलती साइकिल पर ही छाता लेकर खड़ी हो जाती है. बाप बेटी का ये प्यारा वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.

पिता पर धूप आने से कैसे रोक रही बेटी?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी स्कूल ड्रेस में हैं और तेज धूप पड़ रही है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची स्कूल से पिता के साथ घर लौट रही है. पिता बेटी को साइकिल पर ​बैठाकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन धूप तेज होने से बेटी को पिता कि चिंता होती है. इसके बाद वो साइकिल के कैरियर पर ही खड़ी हो जाती है और छाता पकड़ लेती है. वीडियो में देखा सकता है कि वो बच्च खुद भी थकी हुई है और उसे नींद भी आ रही है, लेकिन वो बैठती नहीं है और ना ही छाता छोड़ती है. इस खूबसूरत पल को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @imranshah__official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 20 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.4 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पापा मतलब दुनिया." दूसरे यूजर ने कहा, "इसे कहते हैं पापी की प्यारी परी"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.