सावधान! सऊदी अरब में होली पर किया ये काम तो हो जाएंगे कैद? 99% लोग नहीं जानते सच

होली का नाम सुनते ही दिमाग में गुलाल, पिचकारी और 'बुरा न मानो होली है' की गूंज सुनाई देने लगती है. भारत में तो हम गलियों में हुड़दंग मचाते हैं और दुश्मनों को भी जबरदस्ती रंगों से सराबोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में हैं या जाने वाले हैं, तो अपनी पिचकारी और गुलाल को जरा बैग के अंदर ही रखिएगा. इस रेगिस्तानी देश में चकाचौंध तो बहुत है, पर यहां के कानून लोहे की लकीर जैसे सख्त हैं. 99% लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि जैसे भारत में आजादी है, वैसे ही वहां भी रंग उड़ा लेंगे. यकीन मानिए, वहां सड़क पर रंग का एक कतरा भी आपको 'हॉलिडे' के बजाय 'जेल की सलाखों' के पीछे पहुंचा सकता है.

सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक देश है जहां की कानूनी व्यवस्था 'शरिया लॉ' पर आधारित है. यहां के नियमों के अनुसार, गैर-इस्लामी त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर सख्त मनाही है. आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर या एम्बेसी (दूतावास) के निजी परिसर में तो त्योहार मना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़क पर रंग लेकर निकले या जुलूस निकाला, आप कानून के घेरे में आ जाएंगे. खुले में रंग फेंकना या धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना यहां अपराध माना जाता है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. बहुत से प्रवासियों को इस बात की जानकारी नहीं होती और वे अनजाने में मुसीबत मोल ले लेते हैं.

एक गलती और खेल खत्म!

अगर कोई शख्स सऊदी अरब में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ते हुए या रंग खेलते हुए पाया जाता है, तो वहां की पुलिस उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है. सजा सिर्फ डांट-फटकार तक सीमित नहीं है; मामला गंभीर होने पर भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा भी हो सकती है. सबसे डरावनी बात यह है कि अगर प्रशासन को लगा कि आपने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है, तो आपका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है और आपको सीधे आपके देश 'डिपोर्ट' (देश निकाला) किया जा सकता है. यहां धर्म या शासक परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, इसलिए जोश में होश खोना भारी पड़ सकता है.

सादगी और नियमों का देश

सऊदी अरब में न केवल होली, बल्कि शराब, नशा और सामाजिक व्यवहार को लेकर भी बेहद कड़े नियम हैं. यहां सार्वजनिक जगहों पर सादगी से कपड़े पहनने से लेकर दूसरों के साथ व्यवहार तक के लिए स्पष्ट गाइडलाइन्स बनी हुई हैं. यहांो गैर-मुस्लिम धर्मों के सार्वजनिक प्रचार या प्रदर्शन को गैर-कानूनी माना जाता है. भले ही 'विजन 2030' के तहत देश बदल रहा है, लेकिन बुनियादी धार्मिक कानूनों में अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है. इसलिए, यदि आप सऊदी में होली का आनंद लेना चाहते हैं, तो सुरक्षित तरीका यही है कि आप किसी निजी स्थान पर सीमित दायरे में ही जश्न मनाएं.