'कोई चाबी भरकर भूल गया', वायरल हुआ भाभी का ताबड़तोड़ डांस, 3 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

Dance Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर पाते. ऐसा ही भाभी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल है. लोग भाभी का डांस देख हैरान हैं. भाभी ने अपने एनर्जी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ढोल की थाप पर लोग नाच रहे हैं. खुशी का मौका है और महिलाएं सड़क पर डांस कर रही हैं. इस दौरान सामने वाले घर की सीढ़ियों पर बैठे बच्चे भी डांस देख रहे हैं. इस दौरान नीले रंग की साड़ी पहनी महिला एक पुरुष के साथ ऐसी ताल मिलती है कि बाकी महिलाएं भी अपना डांस छोड़ उसी को देखने लगती हैं. महिला और ये शख्स बिजली के झटकों की तरह थिरक रहे हैं. दोनों की एनर्जी देखने लायक है. महिला इतनी जोर से नाचती है कि शख्स को लेकर सड़क पर ही गिर जाती है. पहले वो सड़क पर घुटनों के बल डांस करने लगते हैं और फिर एक दूसरे को लेकर सड़क पर ही गिर जाते हैं. इन दोनों ने पूरा प्रोग्राम हाईजैक कर लिया, सभी लोग उन्हीं का डांस देखने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. डांस काफी फनी है, यूजर्स वीडियो देख, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं. आइए वीडियो देखते हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @besram_vloger नाम के हैंडल से शेयर किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.

लोगों ने किए फनी कमेंट

वायरल वीडियो के नीचे कमेंट की बाढ़ आ गई. लोग मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोई चाबी भर कर भूल गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तुम ही हार मान लो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "साइड हो जाओ हमें जोर का डांस का रहा है." वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि बिजली की तार आपस में उलझ गई.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.