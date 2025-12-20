भगवान ऐसी बहू सबको दे... बहू ने ससुर का सालों पुराना सपना किया पूरा, प्लेन में बैठते ही रो पड़ा बुजुर्ग पिता

अक्सर देखा जाता है कि बेटे अपने माता-पिता को पहली बार हवाई यात्रा कराते हैं, लेकिन जब यही सपना एक बहू अपने ससुर के लिए पूरा करे, तो मामला खास बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिल छू लेने वाला है, जिसमें एक बहू अपने ससुर को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर दिल्ली लेकर जाती है. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भरोसे, अपनापन और रिश्तों की खूबसूरती का उदाहरण है. वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है और लोग कह रहे हैं. भगवान ऐसी बहू सबको दे.

ससुर का सपना बनी हकीकत

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला अपने ससुर के साथ फ्लाइट में नजर आती है. महिला उनसे हवाई यात्रा का अनुभव पूछती है, जिस पर ससुर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है. इसके बाद बहू कैमरे की तरफ देखकर बताती है कि आज वह अपने ससुर को पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर आई है और वे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं. वीडियो में बहू खाने की खाली प्लेट दिखाकर मजाकिया अंदाज में कहती है कि ससुर जी ने पूरा खाना खत्म कर दिया.

डर भी था, भरोसा भी

वीडियो के अगले हिस्से में बहू बताती है कि फ्लाइट के दौरान ससुर जी थोड़े डरे हुए थे. वह बार-बार पूछ रहे थे कि कहीं प्लेन गिर तो नहीं जाएगा. इस पर बहू प्यार से उन्हें समझाती है कि यह बस या ई-रिक्शा नहीं है, जो पलट जाएगा. इस मजेदार बातचीत ने वीडियो को और भी खास बना दिया. इसके बाद बहू अपने ससुर से कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि “भगवान ऐसी बहू सभी को दे.” यहीं वीडियो खत्म हो जाता है.

सोशल मीडिया पर जमकर प्यार

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट harshi_tadaa से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “आप जैसी वाइफ और बहू सबको मिले.” दूसरे ने कहा, “आज ससुर जी बहुत खुश होंगे.” वहीं कई लोगों ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर दिन बन गया. यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि रिश्तों की सादगी और सम्मान की खूबसूरत मिसाल बन गया है.