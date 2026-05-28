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Hindi Newsजरा हटकेथोड़े पैसे कम कर लो ना... लीची वाले से मोल-भाव करने उतरी नन्ही बच्ची; क्यूट अंदाज पर फिदा हुए लोग, देखें VIDEO

थोड़े पैसे कम कर लो ना... लीची वाले से मोल-भाव करने उतरी नन्ही बच्ची; क्यूट अंदाज पर फिदा हुए लोग, देखें VIDEO

Little Girl Bargaining With Fruit Seller: सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का बेहद प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची लीची बेचने वाले से इतने मासूम अंदाज में मोलभाव करती नजर आती है कि लोग उसकी बातों और कॉन्फिडेंस के फैन हो गए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 07:48 AM IST
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Image credit: instagram/@papakiprincesskiara
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Little Girl Bargaining With Fruit Seller: इंटरनेट की दुनिया में हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. कहीं लड़ाई-झगड़े वाले क्लिप लोगों का ध्यान खींचते हैं, तो कहीं किसी की अजीब हरकतें चर्चा में आ जाती हैं. लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा मासूम वीडियो भी लोगों का दिल जीत लेता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक बच्ची का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह लीची बेचने वाले से दाम कम करवाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है. वीडियो देखने के बाद लोग बच्ची की मासूमियत और उसके नेगोशिएशन स्किल्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स तो मजाक में कह रहे हैं कि इतनी शानदार बार्गेनिंग तो बड़े लोग भी नहीं कर पाते.

कार में बैठकर शुरू किया मोलभाव

वायरल वीडियो में छोटी बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी दिखाई देती है. बाहर एक फल बेचने वाला खड़ा है, जो लीची बेच रहा होता है. तभी बच्ची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे दाम कम करने की बात शुरू कर देती है. बच्ची बड़े ही गंभीर अंदाज में कहती है कि 'भैया थोड़ा और कम करो ना...' फिर वह समझाने लगती है कि सिर्फ इसलिए कि वे कार में बैठे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास बहुत पैसे हैं. बच्ची की बातें सुनकर फल बेचने वाला भी मुस्कुराने लगता है. सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्ची अपनी बातों के दौरान बिल्कुल भी नहीं हंसती. वह पूरी गंभीरता से ऐसे बात करती है, जैसे कोई अनुभवी ग्राहक बाजार में मोलभाव कर रहा हो.

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इतनी महंगी लीची कौन बेचता है?

वीडियो में बच्ची बार-बार फल बेचने वाले से दाम कम करने की गुजारिश करती नजर आती है. वह कई बार 'प्लीज' भी बोलती है और कहती है कि इतनी महंगी लीची कोई नहीं बेचता. बच्ची का अंदाज इतना प्यारा होता है कि सामने खड़ा दुकानदार भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता. वह लगातार मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनता रहता है. एक पल ऐसा भी आता है, जब बच्ची फिर से कहती है कि उनके पास फलों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं. उसकी यह मासूम दलील इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है.

सोशल मीडिया पर छा गई नन्ही ‘बार्गेनिंग क्वीन’

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने लिखा कि बच्ची की बातचीत इतनी प्यारी है कि कोई भी दुकानदार दाम कम कर देगा. एक यूजर ने लिखा कि इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर भी नहीं है. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि मैं होता, तो फ्री में लीची दे देता. कुछ लोगों ने बच्ची को 'छोटी बिजनेस एक्सपर्ट' और 'बार्गेनिंग क्वीन' तक कह दिया. वहीं, कई यूजर्स ने लिखा कि वीडियो ने उनका दिन बना दिया.

लोगों ने दुकानदार की भी की तारीफ

वीडियो में सिर्फ बच्ची ही नहीं, बल्कि फल बेचने वाले का व्यवहार भी लोगों को काफी पसंद आया. यूजर्स का कहना है कि उसने पूरे धैर्य और मुस्कुराहट के साथ बच्ची की बातें सुनीं. कई लोगों ने लिखा कि दुकानदार ने जिस प्यार और शांति से बच्ची की बातें सुनीं, वही इस वीडियो को और खास बना देता है. एक यूजर ने कमेंट किया कि दोनों ने मिलकर इतना प्यारा मोमेंट बना दिया कि बार-बार वीडियो देखने का मन कर रहा है.

आखिर में पूरे पैसे दिए गए

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने बताया कि यह बातचीत सिर्फ मजाक और हंसी-मजाक के लिए थी. बाद में परिवार ने लीची के पूरे पैसे दिए थे. हालांकि, इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि वीडियो का असली मजा बच्ची की मासूम बातों और उसके कॉन्फिडेंस में है. यही वजह है कि लोग इस क्लिप को बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 'Papa ki Princess Kiara' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अकाउंट पर अक्सर पिता और बेटी के मजेदार और प्यारे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. अब यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं, जबकि कमेंट सेक्शन में लोग बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे. सोशल मीडिया की भीड़ में यह छोटा सा वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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