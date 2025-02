Wedding Card: दूल्हे ने छपवाया ऐसा शादी का कार्ड, देखकर मेहमान भी सोच में पड़ गए

Bharat Jodo Vivaah: सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. दुल्हन बनने जा रही अभिलाषा कोठवाल के एक्स पोस्ट में उनके वेडिंग कार्ड "भारत जोड़ो विवाह" की तस्वीर देखी जा सकती है. अब उन्हें एकता के अपने हार्दिक संदेश के लिए काफी पॉपुलैरिटी मिली. अपनी शादी का कार्ड शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जब आपकी शादी किसी गठबंधन सरकार से भी ज्यादा विविधतापूर्ण हो, तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में खास है! राहुल गांधी प्रियंका गांधी- हमारी प्रेम कहानी उन मूल्यों का प्रतीक है जिनका आप समर्थन करते हैं. आपके आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस करेंगे."

"भारत जोड़ो यात्रा" का अनोखा संदर्भ

राहुल गांधी के नेतृत्व में "भारत जोड़ो यात्रा" का अनोखा संदर्भ लेते हुए कपल अभिलाषा कोठवाल और विनल विलियम ने अपने अलग-अलग क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को इस तरह से उजागर किया जिसने कई दिलों को छू लिया. अभिलाषा जम्मू और बंगाल से संबंध रखती हैं, जबकि विनल की जड़ें पंजाब और केरल में हैं. उनके शादी के निमंत्रण में गर्व से अभिलाषा को "जम्मू और बंगाल की बेटी" और विनल को "पंजाब और केरल के बेटे" के रूप में बताया गया है, जो उनकी विविध उत्पत्ति का जश्न मनाता है.

When a wedding is more diverse than a coalition government, you know it’s special!@RahulGandhi @priyankagandhi —our love story mirrors the vision you stand for. Will you bless it?

#BharatJodoVivaah #BharatJodoYatra pic.twitter.com/FefrPnMjWU

— Abhilasha (@draupadiforall) February 17, 2025