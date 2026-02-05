Gold: देश के इस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, जानिए उस खदान का नाम जहां आज भी भरा है बेशुमार खजाना

भारत को दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में गिना जाता है. शादी-ब्याह, त्योहार और निवेश हर जगह सोने की अहम भूमिका रहती है. आम धारणा यह है कि भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. देश की धरती के नीचे भी सोने का बड़ा भंडार मौजूद है, जो दशकों से निकाला जा रहा है. सवाल यह है कि भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है, किस राज्य में इसका उत्पादन होता है और जमीन के नीचे छिपा यह सोना आखिर बाहर कैसे लाया जाता है. सोने की यह पूरी यात्रा खदान से बाजार तक कई तकनीकी चरणों से गुजरती है.

भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य

अगर भारत में सक्रिय रूप से सोने के उत्पादन की बात करें, तो कर्नाटक सबसे आगे है. देश में खदानों से निकलने वाले प्राथमिक सोने का करीब 99 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आता है. लंबे समय से कर्नाटक भारत के सोना उत्पादन का केंद्र रहा है. यहां मौजूद खदानों ने देश को घरेलू स्तर पर सोने की आपूर्ति में अहम योगदान दिया है. हालांकि उत्पादन की मात्रा सीमित है, फिर भी कर्नाटक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है.

हुट्टी गोल्ड माइन्स और कोलार की पहचान

कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित हुट्टी गोल्ड माइन्स देश की सबसे पुरानी और सक्रिय सोने की खदानों में से एक है. आज भी यहां से नियमित रूप से सोने का उत्पादन होता है. वहीं, कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी भारत की सबसे मशहूर सोने की खदानों में गिनी जाती थी. दशकों तक यहां से सोना निकाला गया, लेकिन अब वहां उत्पादन बंद हो चुका है. इसके बावजूद कोलार आज भी भारत के खनन इतिहास में खास स्थान रखता है.

जहां उत्पादन में कर्नाटक आगे है, वहीं जमीन के नीचे मौजूद सोने के भंडार की बात करें तो बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है. बिहार के जमुई जिले में बड़े पैमाने पर सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. सरकारी आकलन के अनुसार यहां हजारों टन चट्टानों में सोना मौजूद है. हालांकि यह क्षेत्र अभी विकास और तकनीकी तैयारी के चरण में है, इसलिए यहां बड़े स्तर पर खनन शुरू नहीं हो पाया है.

भारत में सोना निकालना क्यों है मुश्किल

भारत में सोना आमतौर पर कठोर चट्टानों के भीतर पाया जाता है. यह नदियों या रेत में मिलने वाला सतही सोना नहीं है, जैसा कुछ अन्य देशों में देखा जाता है. इसी वजह से यहां सोने का खनन महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. भारी मशीनों, सुरक्षा इंतजामों और आधुनिक तकनीक की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद सीमित स्तर पर देश में लगातार खनन किया जा रहा है, ताकि घरेलू संसाधनों का उपयोग हो सके.

खोज से 24 कैरेट तक का सफर

सोने की माइनिंग की शुरुआत खोज और सर्वेक्षण से होती है. भूवैज्ञानिक संस्थाएं सैटेलाइट डेटा, ड्रिलिंग और चट्टानों के नमूनों की जांच करती हैं. पुष्टि होने के बाद भूमिगत खदानों में सुरंगें बनाकर अयस्क निकाला जाता है. फिर इसे पीसकर रासायनिक प्रक्रिया से सोना अलग किया जाता है. अंत में रिफाइनरी में इसे शुद्ध कर 99.9 प्रतिशत शुद्ध, यानी 24 कैरेट सोना तैयार किया जाता है, जो बाजार तक पहुंचता है.