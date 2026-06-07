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भिंडी है या 24 कैरेट का गोल्ड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश; वीडियो देख भारतीय भी रह गए हैरान

Bhindi Selling At Rs 7,200 Per Kg In US Store: सोशल मीडिया पर इस समय अमेरिका के एक सुपरमार्केट का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक भारतीय व्यक्ति दिखा रहा है कि वहां भिंडी एक प्रीमियम स्नैक के रूप में बिक रही है और उसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा है. वीडियो देखने के बाद भारत के लोग हैरान हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:17 PM IST
भिंडी है या 24 कैरेट का गोल्ड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश; वीडियो देख भारतीय भी रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@ashishahuja.usa

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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