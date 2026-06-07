/भिंडी है या 24 कैरेट का गोल्ड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश; वीडियो देख भारतीय भी रह गए हैरान

Bhindi Selling At Rs 7,200 Per Kg In US Store: भारत में भिंडी ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है. कभी मसाला भिंडी, कभी भरवां भिंडी तो कभी साधारण भिंडी की सब्जी भारतीय खाने का एक आम हिस्सा है. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि यही भिंडी अमेरिका में एक प्रीमियम स्नैक के रूप में बिक रही है और उसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा है, तो शायद आपको यकीन न हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय युवक वहां के सुपरमार्केट में बिक रही भिंडी की कीमत देखकर हैरान रह जाता है. वीडियो देखने के बाद भारत के लोग भी अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.
वायरल वीडियो में लड़का एक अमेरिकी स्टोर के स्नैक सेक्शन में खड़ा नजर आता है. वहां उसे एक पैकेट दिखाई देता है, जिसमें तली हुई और मसालेदार भिंडी पैक की गई होती है. यह कोई ताजी सब्जी नहीं, बल्कि खाने के लिए तैयार स्नैक के रूप में बेची जा रही थी. लड़का कैमरे में पैकेट दिखाते हुए कहता है कि भारत में जिस भिंडी को लोग रोजमर्रा की सब्जी के रूप में खाते हैं, वही अमेरिका में एक खास स्नैक बन चुकी है. इसके बाद वह पैकेट की कीमत दिखाता है, जो 6.50 अमेरिकी डॉलर बताई गई है. जब उसने इस कीमत को भारतीय रुपये में बदला, तो यह करीब 550 से 600 रुपये के बीच पहुंच गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पैकेट में केवल 85 ग्राम भिंडी थी.
वीडियो में लड़का आगे हिसाब लगाते हुए बताता है कि अगर इसी कीमत के आधार पर एक किलो भिंडी खरीदनी हो, तो उसकी कीमत करीब 7,200 रुपये तक पहुंच सकती है. भारत में जहां सामान्य दिनों में भिंडी 30 से 80 रुपये प्रति किलो के आसपास मिल जाती है, वहीं अमेरिका में उसकी यह कीमत लोगों को हैरान कर रही है. यही वजह है कि वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने मजाक में कहा कि भारत की साधारण सब्जियां विदेश पहुंचते-पहुंचते लग्जरी प्रोडक्ट बन जाती हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जैसे देशों में भारतीय सब्जियों की कीमत कई कारणों से ज्यादा होती है. सबसे बड़ा कारण उनकी सीमित उपलब्धता है. वहां भिंडी, करेला, लौकी या अरबी जैसी सब्जियां रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा नहीं होती हैं. इसके अलावा आयात लागत, स्टोरेज, पैकेजिंग और परिवहन का खर्च भी कीमत बढ़ा देता है. जब किसी प्रोडक्ट की मांग ज्यादा और उपलब्धता सीमित होती है, तो उसकी कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है. यही कारण है कि भारत में आम मानी जाने वाली कई चीजें विदेशों में प्रीमियम कैटेगरी में पहुंच जाती हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कीमत देखकर हैरानी जताई, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका में यह महंगा नहीं है, क्योंकि वहां लोगों की कमाई भी ज्यादा होती है और इसे हेल्दी स्नैक माना जाता है. दूसरे यूजर ने कहा कि इतनी कीमत में तो भारत में कई किलो भिंडी आ जाएगी. एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि अब तो भिंडी एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि विदेशों में भारतीय खाद्य पदार्थों को जिस तरह पैक करके बेचा जाता है, उससे उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है.
पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय खाने की मांग तेजी से बढ़ी है. भारतीय मसाले, स्नैक्स और सब्जियां अब केवल भारतीय समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी इन्हें पसंद करने लगे हैं. इसी वजह से कई कंपनियां पारंपरिक भारतीय खाने वाले प्रोडक्ट्स को नए रूप में बाजार में उतार रही हैं. भिंडी का यह पैकेट भी उसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है.
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