/भिंडी है या 24 कैरेट का गोल्ड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश; वीडियो देख भारतीय भी रह गए हैरान

Bhindi Selling At Rs 7,200 Per Kg In US Store: भारत में भिंडी ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है. कभी मसाला भिंडी, कभी भरवां भिंडी तो कभी साधारण भिंडी की सब्जी भारतीय खाने का एक आम हिस्सा है. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि यही भिंडी अमेरिका में एक प्रीमियम स्नैक के रूप में बिक रही है और उसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा है, तो शायद आपको यकीन न हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय युवक वहां के सुपरमार्केट में बिक रही भिंडी की कीमत देखकर हैरान रह जाता है. वीडियो देखने के बाद भारत के लोग भी अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.