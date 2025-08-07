Video: भूल भुलैया मूवी के छोटे पंडित के छोटू वर्जन से मिले हैं आप? देखें वायरल वीडियो
Chota Pandit Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे से बच्चे को देखा जा रहा है जो देखने में भूल भुलैया के छोटा पंडित की याद दिला सकता है. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:45 AM IST
Chota Pandit Video Viral: क्या आपने अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया देखी है? अगर हां, तो उस पूरी फिल्म में सबसे बेहतरीन सीन या कैरेक्टर   क्या लगा? अगर आपने जवाब में छोटा पंडित कहा है तो शायद 90 प्रतिशत लोगों की लिस्ट में आप भी है. इस फिल्म का सबसे यादगार और हंसी-मजाक से भरा कैरेक्टर   छोटा पंडित ही था. वहीं, छोटा पंडित का छोटू वर्जन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. एक प्यार सा छोटा सा बच्चा, छोटा पंडित के लुक में नजर आ रहा है.

अपनी अदाओं से जीता दिल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छोटा पंडित का छोटा वर्जन देख सकते हैं. इसमें एक लंबी सी चोटी, होठों पर शरारती मुस्कान और लाल मुंह के साथ बच्चे को घर में इधर-उधर घूमते देखा जा रहा है. इसका वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच धूम मचा रहा है.

शैतान के साथ क्यूट भी

बच्चे के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि वो बहुत खुराफाती है और शैतानी करने के इरादे में है. चेहरे पर क्यूटनेस भी है जो दिल को छू सकती है. एक पजामा और पूरे शरीर पर लाल रंग का पाउडर जैसे फिल्म में छोटा पंडित देखा होगा बिल्कुल वैसा ही टीका लगाकर नजर आ रहा है. एक छोटी सी मूंछ भी है. गंजे सिर पर हलके बाल और एक लंबी चुटिया दिख रही है. गले में फूलों की माला और रुद्राक्ष की माला भी पहन रखी है.

नटखट बच्चे की वीडियो वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aashvi Goel (@itsme_aaviii)

इंस्टाग्राम पर @itsme_aaviii नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस पर यूजर्स के भी अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. किसी ने मूवी वाले से बेस्ट बताया तो कई क्यूट कहते नहीं थक रहें. पूरे कमेंट बॉक्स में लव इमोजी और प्यारे-प्यारे कमेंट भरे हैं. 

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral News

;