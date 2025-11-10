Advertisement
'UK हैरान, US भी परेशान...', काफी महंगा है इस छोटे देश का वीजा, एक दिन की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Bhutan Travel: दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हालांकि इन देशों में घूमना आसान काम नहीं है, ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं उस छोटे देश के बारे में जिसका वीजा काफी महंगा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 10, 2025, 11:20 AM IST
'UK हैरान, US भी परेशान...', काफी महंगा है इस छोटे देश का वीजा, एक दिन की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Bhutan Travel: इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां की वादियां सैलानियों को अपनी ओर लुभाती हैं, दुनिया भर के सैलानी इस वादियों का मजा लेने जाते हैं, कई ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए वीजा लगता है जबकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोग पासपोर्ट के जरिए ही चले जाते हैं, ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस छोटे देश के बारे में जहां का वीजा अमेरिका से भी महंगा है, इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा क्यों है आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

कितना देना होता है रूपया?
अक्सर देखा जाता है कि लोग घूमने के लिए जापान- यूएस, अमेरिका जैसे शहरों का रूख करते हैं. इसके लिए वीजा बनवाते हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि भूटान का वीजा अमेरिका, जापान से भी महंगा है. इस देश में बिना वीजा के प्रवेश की भी अनुमति नहीं है. इस देश में आने वाले हर विदेशी पर्यटक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस (SDF) के रूप में 100 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति रात देना होता है. जो इस देश के वीजा सिस्टम को सबसे महंगा बनाता है.

2023 में घटाया गया
बता दें कि पहले यह शुल्क 200 डॉलर प्रति रात था, हालांकि साल 2023 में इसे घटाकर 100 डॉलर कर दिया गया ताकि पर्यटकों के जेब पर ज्यादा असर न पड़े. हालांकि अब भी यह राशि काफी ज्यादा है क्योंकि यहां पर दिन के हिसाब से चार्ज किया जाता है. यहां पर काफी ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो संस्कृति को बढ़ावा देते हैं. 

कितना पड़ता है जेब पर असर
यहां पर आने वाले सैलानियों की बात करें तो अगर कोई सैलानी 7 दिन के लिए भूटान आता है तो 700 डॉलर (₹58,000 से अधिक) SDF पड़ता है. इसके अलावा होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड का खर्च अलग से निर्वहन करना पड़ता है. ऐसा कहा जाता है कि पर्यटकों से ली गई ये फीस देश के विकास कार्यों में लगाई जाती है.

