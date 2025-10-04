Advertisement
इतनी शानदार हिंदी बोलते हैं भूटान के बच्चे, वीडियो देखकर आ जाएगी शर्म

Bhutan Desh Ka Video: सोशल मीडिया पर भूटान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं. इस दौरान उनके एक भारतीय बात करता है तो उनकी हिंदी सुनकर चौंक जाता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:31 PM IST
Bhutan Ka Video Viral: इंटरनेट पर अलग अलग देशों और उनकी अलग अलग संस्कृति के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत के पड़ोसी देश भूटान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वहां के स्कूली बच्चे नई नवेली दुल्हन की तरह शरमाते दिख रहे हैं. स्कूल से आ रहे हैं, प्रोपर ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं और शानदार हिंदी बोल रहे हैं. 

बच्चों ने क्या क्या बताया?
भूटान में एक भारतीय जब वहां के स्कूली बच्चों से बात करता है तो हैरान रह जाता है. वो इतनी शानदार हिंदी बोल रहे थे कि आप देखते रह जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहां 12वी को हाईस्कूल कहते हैं. इसके अलावा वो बच्चे इतने प्यार और संस्कार से बात कर रहे थे कि कोई भी चौंक जाएगा. दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और स्कूल में एक दम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर जाते हैं.
यह भी पढ़ें: वाइफ ने पति को गिफ्ट की ड्रीम बाइक, फिर लगी रोने, वजह जानकर घूम जाएगा माथा

 

नमस्ते करने पर क्या मिला जवाब?
वीडियो में दिखता है कि कुछ बच्चे लाल रंग की ड्रेस में आ रहे हैं. उसके बाद ये उनको रोककर पूछता है कि आप कौन सी क्लास में हैं? इसपर वो बताते हैं कि हम 9 वी क्लास में हैं. इसके बाद ये शख्स बताता है कि भूटान में 11 और 12 क्लास को हाईस्कूल कहते हैं. इसके अलावा 1 से 9 तक की क्लास को मिडियम स्कूल बोला जाता है. इसके बाद बच्चे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं. जब ये लड़का कहता है, "आपको इंडिया से नमस्ते." तो उधर से बच्चे बोलते हैं, 'जय श्री राम'.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @indigotrekker23 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 21 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भूटान में हिंदी से ज्यादा नेपाली बोली जाती है, क्योंकि वहां भी नेपाल की संस्कृति और आस्था का गहरी प्रभाव है." दूसरे यूजर ने लिखा, "जापान और भूटान दो देश बहुत ही शानदार हैं."

यह भी पढ़ें: 12 घंटे लेट हुई ट्रेन तो रेलवे पर जमकर बरसी महिला, दागे गंभीर सवाल, आग की तरह वायरल हो गया पोस्ट

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

;