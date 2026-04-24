सर्जरी करवाकर और भी सुंदर दिखना चाहता था ये सेलिब्रिटी, ऑपरेशन के बाद डरावना हो गया चेहरा! और फिर

Plastic Surgery Fail: बिग ब्रदर फिनलैंड के मशहूर स्टार जॉनी हेसेलग्रेन के लिए उनका 30वां जन्मदिन किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ. अपनी जॉलाइन को परफेक्ट बनाने की चाहत में उन्होंने ऐसी सर्जरी कराई कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया. इतना ही नहीं, सर्जरी के बाद जॉनी की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. यह मामला अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

डॉक्टरों की चेतावनी को किया नजरअंदाज

जॉनी अपनी जॉलाइन और चेहरे की बनावट से खुश नहीं थे. उन्होंने इसके लिए तुर्की के कई सर्जनों से सलाह ली थी. लेकिन डॉक्टरों ने उनकी कम उम्र का हवाला देते हुए 'डीप प्लेन फेसलिफ्ट' करने से साफ इनकार कर दिया था. डॉक्टरों का कहना था कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं है. मगर जॉनी नहीं माने और वे तुर्की से सीधे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंच गए.

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ऑपरेशन के दौरान बहा काफी खून

सियोल के क्लिनिक में जॉनी की जिद पर तीन अलग-अलग सर्जनों ने मिलकर काम किया. एक ने चेहरे की कॉन्टूरिंग की, दूसरे ने फेसलिफ्ट किया और तीसरे ने लिप लिफ्ट की प्रक्रिया पूरी की. ऑपरेशन के दौरान जॉनी के शरीर से काफी ज्यादा खून बह गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई थी. सर्जरी के बाद उनका मुंह पूरी तरह बंद भी नहीं हो पा रहा था.

जब आंखों के सामने छा गया अंधेरा

सर्जरी के दूसरे दिन असली मुसीबत शुरू हुई. जॉनी के चेहरे पर इतनी ज्यादा सूजन आ गई कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई. वे पूरी तरह अंधे हो चुके थे. जॉनी ने बताया कि उन्हें बाथरूम जाने, खाना खाने और यहाँ तक कि नहाने के लिए भी अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ी. एक बार वे अकेले उठने की कोशिश में दीवार से भी जा टकराए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था.

15 घंटे का खौफनाक मंजर

जॉनी लगभग 12 से 15 घंटे तक पूरी तरह अंधे रहे. उन्हें न परछाई दिख रही थी और न ही रोशनी. तीसरे दिन क्लिनिक ले जाने पर उन्हें 'हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी' दी गई. इस ट्रीटमेंट के बाद धीरे-धीरे उनकी आंखों की सूजन कम हुई और उन्हें दोबारा दिखाई देने लगा. जॉनी का कहना है कि यह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था.

सर्जरी कराने वालों को बड़ी सलाह

अब जॉनी रिकवरी की राह पर हैं लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने दूसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी सर्जरी के लिए कभी अकेले न जाएं. मानसिक और शारीरिक सपोर्ट के लिए किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी है. फिलहाल जॉनी को अपने फाइनल रिजल्ट के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा.