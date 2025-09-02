एक ही घर में 9 सासों के साथ रह रहीं पढ़ी-लिखी 19 बहुएं, ऐसी ज्वाइंट फैमिली पहले कभी नहीं देखी होगी आपने

Viral Video: पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली ही हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ-साथ ये एकल परिवार सिंगल फैमिली में बदलते चले गए. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे. आज बहुत कम ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती हैं. आपने भी अपने आस-पास ज्वाइंट फैमिली देखी होंगी. जिसमें माता-पिता, दादा-दादी और भाई-बहन के साथ चाचा-चाची, ताऊ-ताई और उनके बच्चे भी एक साथ एक ही घर में रहते हैं. आज हम जिस फैमिली के बारे में बता रहे हैं वो इससे भी कई गुना बड़ी फैमिली है और सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं.

कितनी पढ़ी लिखी हैं बहुएं?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक ही परिवार में 19 बहुएं हैं और 9 सास हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी बहुएं और सास एक साथ बैठी हैं. उनमें से एक महिला बताती है कि इन बहुओं में से कई तो पीएचडी(PHD) हैं. इसके अलावा एक लेक्चर (lecture) है और एक बहू थानेदार भी है. यानी ज्यादातर बहुएं पढ़ी-लिखी हैं. इसके अलावा एक सास ने बताया कि हम एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं और महीने में एक कुंतल अनाज लग जाता है. इस परिवार से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जिनको लगता है कि पढ़ी-लिखी बहू आएंगी तो परिवार को अलग कर देंगी.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @kusum_goyat_1 नाम के अकाउंट से डाला गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2.2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

इस फैमिली को देखकर क्या बोले लोग?

इस बड़े परिवार को देखने के बाद लोगों ने वीडियो के नीचे मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, भगवान इन सब को खुश रखे, मैंने पहली बार देखा है एक साथ रहने वाला परिवार. दूसरे यूजर ने लिखा, भगवान करे एक दिन हमारा परिवार भी इतना बड़ा हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.