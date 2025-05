दुनिया के कितने 'इंडियन' रेस्टोरेंट चला रहे हैं पाकिस्तानी? अचानक क्यों इंटरनेट पर छिड़ गई बहस; ये है पूरा मामला

Viral News: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर विदेशों में चल रहे 'इंडियन' रेस्टोरेंट्स तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहस तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं, क्या विदेशों में "इंडियन" कहे जाने वाले सभी रेस्टोरेंट सच में भारतीय हैं? या फिर कई पाकिस्तानी इन्हें भारतीय नाम से चला रहे हैं?

VIDEO | Protests erupt in Hyderabad against a bakery named after Karachi. The owner clarifies and says, "Karachi Bakery was founded here in Hyderabad in 1953 by Khanchand Ramnani, who migrated to India during the Partition. It has been 73 years. Our grandfather named it after… pic.twitter.com/i6dAkwxDIR — Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2025

इस विवाद की शुरुआत हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी को लेकर हुई. कुछ लोगों ने इसके नाम को लेकर विरोध जताया, जिसे पाकिस्तान का बताया गया. लेकिन बेकरी के मालिक राजेश रमणानी ने साफ किया कि ये बेकरी उनके दादा खानचंद रमणानी ने 1953 में शुरू की थी जो बंटवारे के समय कराची से भारत आए एक सिंधी हिंदू थे. यानी बेकरी का नाम तो कराची है, लेकिन इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है.

How many “Indian” restaurants in the UK are actually run by Pakistanis pretending to be Indian. Now why might that be? — David Vance (@DVATW) May 8, 2025

Wait what. That makes sense. How does one find out which ones are genuine Indian restaurants? — Joulespersecond (@jsambowen) May 8, 2025

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठने लगा. क्या विदेशों में इंडियन कहे जाने वाले सारे रेस्टोरेंट भारतीयों के हैं?

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, “यूके में कितने इंडियन रेस्टोरेंट असल में पाकिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे हैं? और वो खुद को भारतीय बताकर ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं.” इस सवाल ने आग की तरह बहस को फैला दिया.

एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि हर भारतीय रेस्टोरेंट को इंडियन एम्बेसी से जारी NRI या OCI सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, ताकि ग्राहक जान सकें कि यह असली भारतीय है या नहीं.

यूएस, जापान और फ्रांस से भी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, “टोक्यो में एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था. वहां नक्शे में पीओके नहीं दिखाया गया था. तब मुझे समझ आ गया कि इसे पाकिस्तानी चला रहा है.” एक और यूजर ने लिखा, “फ्रांस में तो ज्यादातर 'इंडियन' रेस्टोरेंट पाकिस्तानियों के हैं.”