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Hindi Newsजरा हटकेनदी के किनारे धूप सेंकते दिखा विशालकाय एनाकोंडा! लोगों ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह

नदी के किनारे धूप सेंकते दिखा विशालकाय एनाकोंडा! लोगों ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Biggest Anaconda Amazon Viral Video: जंगल और नदियों की दुनिया अक्सर रहस्यों से भरी होती है, लेकिन कभी-कभी वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्राजील के अमेजन इलाके में एक बेहद विशाल एनाकोंडा दिखाई दे रहा है. इस सांप का आकार देखकर लोग दंग रह गए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:55 AM IST
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Image credit: x/@theSciTechGuy
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Biggest Anaconda Amazon Viral Video: अमेजन के जंगलों को रहस्यों का घर कहा जाता है, लेकिन इस बार वहां से जो तस्वीर सामने आई है, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं. ब्राजील के स्थानीय लोगों ने अमेजन नदी के किनारे एक ऐसे विशालकाय एनाकोंडा (Massive Anaconda) को कैमरे में कैद किया है, जिसे देखकर हॉलीवुड की 'एनाकोंडा' फिल्म की याद ताजा हो गई. अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग इसे 'दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप' बता रहे हैं. नदी के किनारे कीचड़ में लिपटे इस जीव की मोटाई और लंबाई इतनी है कि यह किसी ट्रक के टायर को भी छोटा साबित कर दे.

नदी किनारे पड़ा था विशाल सांप

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सांप नदी के किनारे लेटा हुआ है. ब्राजील के स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा, तो वे खुद भी कुछ देर के लिए ठिठक गए. सांप का शरीर इतना लंबा और मोटा था कि पहली नजर में समझना मुश्किल हो रहा था कि यह सच में जीवित है या नहीं.

आकार देखकर लोग रह गए हैरान

एनाकोंडा वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो सांप दिख रहा है, उसका आकार सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है. लोगों का कहना है कि इसका वजन और लंबाई दोनों ही असाधारण नजर आ रहे थे. हालांकि इसकी सही माप की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बेहद विशाल हो सकता है.

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स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो

बताया जा रहा है कि इसका वीडियो वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था. जैसे ही उन्होंने इतने बड़े सांप को देखा, उन्होंने तुरंत इसे कैद कर लिया. वीडियो में आसपास का माहौल भी साफ दिखाई देता है, जहां घना जंगल और नदी का किनारा नजर आ रहा है. अब इसके वीडियो में से एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इसकी क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे देखकर डर गए, तो कुछ ने इसे प्रकृति का अद्भुत नजारा बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि 'अगर यह सांप सामने आ जाए, तो कोई भी घबरा जाएगा.'

एनाकोंडा क्यों होता है खास?

एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी और बड़े सांपों में से एक माना जाता है. यह ज्यादातर पानी के आसपास रहता है और अपनी ताकत के लिए जाना जाता है. यह अपने शिकार को जकड़कर दबाता है और फिर निगल जाता है. इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यह बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना सकता है.

वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल

जहां एक तरफ लोग इसके वीडियो और फोटो को देखकर हैरान हैं, वहीं कुछ लोग इसकी सच्चाई पर सवाल भी उठा रहे हैं. कुछ का कहना है कि वीडियो में सांप का आकार कैमरे के एंगल की वजह से ज्यादा बड़ा लग सकता है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसकी फोटो और वीडियो एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी बड़ी और रहस्यमयी है. अमेजन के जंगल में एक से बढ़कर एक जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी लोगों को बहुत जानकारी तक नहीं है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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