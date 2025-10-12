Advertisement
ताजमहल 3 बार बेचा! ये था दुनिया का सबसे बड़ा ठग, जिसने राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भी कर दिया था सेल

Biggest conman Natwarlal: दुनिया में ठगी के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप ऐसे ठग के बारे में जानते हैं, जिसने अपने देश की इमारतें ही फर्जी तरीके से बेचकर ठगी की हो. आज हम आपको ऐसे ही ठग के बारे में बताएंगे, जो 3 बार ताज महल, 2 बार लालकिला, एक बार राष्ट्रपति भवन और एक बार तो संसद भवन तक बेच चुका है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:55 PM IST
Natwarlal: ठगी करने वालों की संख्या न तो विदेश में कम है और न ही भारत में इसकी कोई कमी है. हालांकि कुछ ठग ऐसे होते हैं, जो अपने कारनामों के चलते काफी चर्चाओं में रहते हैं. ऐसा ही एक ठग भारत में भी था. ठगी की दुनिया के उस कुख्यात शख्स का नाम 'नटवरलाल' था, जो अपनी चालाकी, हुनर और शातिर हरकतों के लिए आज भी याद किया जाता है. नटवरलाल, जिसने भारत के सबसे बड़े सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों को एक नहीं, बल्कि कई बार बेच डाला था. इसके चर्चे तो दूसरे देशों में भी हैं, क्योंकि कई विदेशियों को भारत के स्मारक बेचकर ठगी कर चुका है. 

ठगी के बेताज बादशाह की कहानी
भारत के इस ठगी के बेताज बादशाह नटवरलाल का वास्तविक नाम मिथलेश कुमार श्रीवास्तव था. हालांकि लोगों का कहना है कि वह चोरी और ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए 50 से भी ज्यादा नकली नामों का इस्तेमाल करता था. अपने इन्हीं अलग-अलग नामों के सहारे वह देश भर में बड़ी-बड़ी ठगी करता रहा.

जाली हस्ताक्षरों का माहिर कलाकार
नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी फर्जी हस्ताक्षर करने की अद्भुत क्षमता थी. कहा जाता है कि वह एक ही नजर में किसी के भी हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर लेता था. उसकी पहली चोरी मात्र 1,000 रुपये की थी, जिसे उसने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके बैंक से निकाला था. नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसने कई दुकानदारों और व्यापारियों से लाखों रुपये ऐंठे.

ऐतिहासिक इमारतों को बेचना
नटवरलाल की सबसे बड़ी और अविश्वसनीय ठगी देश की ऐतिहासिक इमारतों को बेचने की थी. यह बात हैरान करने वाली लगती है, लेकिन सच है कि उसने कई बार देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों को विदेशी खरीदारों को बेच दिया था. उसने फर्जी सरकारी अफसर बनकर विदेशियों को तीन बार ताजमहल, दो बार लालकिला और एक बार राष्ट्रपति भवन बेचा. वहीं उसने एक बार तो संसद भवन तक बेच दिया था.

राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर
नटवरलाल ने ठगी को अंजाम देने के लिए इतने सटीक नकली हस्ताक्षर किए कि वह राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा. कहा जाता है कि नटवरलाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात के दौरान उनके सामने ही हूबहू उनके हस्ताक्षर करके सबको चौंका दिया था. उसने राष्ट्रपति से यह भी कहा था कि यदि उसे एक मौका मिले, तो वह भारत पर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता है.

कानून की पकड़ से दूर
नटवरलाल पर 100 से अधिक ठगी के मामले दर्ज थे और 8 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी. वह कई बार पकड़ा गया और उसे जेल की सजा भी हुई, लेकिन कोई भी जेल उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाई. वह देश की बड़ी-बड़ी जेलों से 8 बार भागने में कामयाब रहा.

मृत्यु का रहस्य
नटवरलाल की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है. उसे आखिरी बार 2004 में देखा गया था, जब एक वकील ने दावा किया कि नटवरलाल ने उसे अपनी वसीयतनामा सौंपी है. उसके परिवार के लोगों का दावा है कि नटवरलाल की मौत 1996 में ही हो गई थी. वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उसकी मृत्यु 2009 में हुई.

Lalit Kishor

पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

