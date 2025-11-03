चुनाव से पहले मुंबई का LTT स्टेशन बना मेला, घर लौटते प्रवासियों की उमड़ी भीड़, देखें वीडियो

बई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) स्टेशन पर इस हफ्ते ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. बिहार चुनाव से पहले सैकड़ों प्रवासी मजदूर, परिवारों और बुजुर्गों के साथ अपने गांव लौटने को उमड़ पड़े. प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा था. किसी के हाथ में बर्तन थे, किसी के सिर पर गठरी, तो किसी की गोद में बच्चा. यह नज़ारा केवल यात्रा नहीं, बल्कि मुंबई और बिहार के गहरे रिश्ते की झलक दिखा रहा था.

बिहार की ओर दौड़ी ट्रेनें, स्टेशन पर लगी लंबी कतारें

LTT स्टेशन का एक तरफा प्लेटफॉर्म यात्रियों से लबालब भरा था, जबकि दूसरी ओर सन्नाटा पसरा था. लोग अपने परिवारों और बच्चों के साथ घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. हर किसी के चेहरे पर घर पहुंचने की बेचैनी साफ झलक रही थी. जैसे ही बिहार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर पहुंचीं, यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी. यह वार्षिक भीड़ सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, बल्कि त्योहारों और अपने गांव से जुड़ाव का प्रतीक भी बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

त्योहारों और चुनाव के लिए चलीं स्पेशल ट्रेनें

बिहार चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने मुंबई से बिहार के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई हैं. इनमें एलटीटी-मुजफ्फरपुर एसी स्पेशल (01043/01044) समेत सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की कई सर्विसेज शामिल हैं. इन ट्रेनों को त्योहार या चुनाव स्पेशल के तौर पर चलाया जाता है, जो मुंबई, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं. रेलवे ने यात्रियों से वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जाकर समय सारणी और टिकट की जानकारी चेक करने की अपील की है.

Mumbai ltt station.. Vote ke liye bihar jane ke liye logo ki bhid! 03/11/2025 pic.twitter.com/TovCZdHuST — Pankaj Kumar Singh (@PankajK86728818) November 3, 2025

लोकमान्य टर्मिनस बना लोकतंत्र की धड़कन

हर चुनाव सीजन में LTT स्टेशन लोकतंत्र के इस सफर का प्रतीक बन जाता है. मुंबई में सालों से काम कर रहे प्रवासी मजदूर अपने वोट और अपने गांव की जिम्मेदारी निभाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं. यही मजदूर मुंबई की ऊंची इमारतें खड़ी करते हैं, और चुनाव के वक्त अपने राज्य का भविष्य भी तय करते हैं. LTT का यह जनसैलाब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और घर लौटने की भावना का संगम बन गया है.