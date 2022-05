एक पैर से पैदल स्कूल जाती है ये बच्ची, देखते ही पसीजा सोनू सूद का दिल; किया कुछ ऐसा

इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोग बिहार की एक 10 साल की बच्ची की हिम्मत और लगन की दाद दे रहे हैं. बिहार के जमुई जिले की सीमा नाम की लड़की ने एक वीडियो से ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें वह एक पैर से स्कूल जाती हुई नजर आ रही है. दो साल पहले एक दुर्घटना के बाद, बच्ची का पैर काटना पड़ा था. लेकिन इस घटना के बाद उसकी पढ़ाई के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ. इसके बजाय, सीमा हर दिन स्कूल जाती है, जो उसके घर से एक किलोमीटर दूर है. सीमा के एक पैर पर स्कूल जाने का वीडियो कई सोशल मीडिया हैंडल ने शेयर किया है.

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रेरणादायक क्लिप ने सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया. कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी. जहां सीमा की कहानी ने कई नेटिजन्स को प्रेरित किया है, वहीं राजनेता और सेलेब्स भी साहसी लड़की पर ध्यान दे रहे हैं. संकट में लोगों की मदद के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने इस वीडियो को देखा और सीमा की मदद करने का फैसला किया. हिंदी में एक ट्वीट में सोनू सूद ने वादा किया है कि सीमा जल्द ही अपने दोनों पैरों पर स्कूल जाएगी.

The baby girl Seema of the #Dalit family who belongs to a small village in Jamui district of #Bihar who goes to school walking 1km everyday, walking by one leg. Want to read and want to become a teacher. pic.twitter.com/FDl3bhx8CY

— Komal karanwal (@Komalkaranwal_) May 25, 2022