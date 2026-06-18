US Milk Price Viral Video: कई बार छोटी-छोटी बातचीत भी लोगों का दिल जीत लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक आम दूधवाले और एक कंटेंट क्रिएटर के बीच हुई बातचीत को लोगों ने खूब पसंद किया. इस वीडियो में कोई बड़ी कहानी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक साधारण बातचीत है.
लेकिन इसमें भारत और अमेरिका के रहन-सहन और खर्चों का ऐसा अंतर सामने आया कि देखने वाले भी सोच में पड़ गए. जैसे ही दूधवाले को पता चला कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लीटर दूध करीब 450 रुपये का मिलता है, इसके बाद उसने अमेरिका में चाय की कीमत पूछी और जवाब सुनकर उसका रिएक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर प्रभाकर प्रसाद ने शेयर किया है, जिन्हें सोशल मीडिया पर @chaiguy_la के नाम से जाना जाता है. वीडियो में वह अपने दूधवाले के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान प्रभाकर अपने दूधवाले को बताते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लीटर दूध की कीमत करीब 450 रुपये तक हो सकती है. जैसे ही दूधवाला यह सुनता है, वह हैरान रह जाता है. उसके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि आखिर दूध जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज इतनी महंगी कैसे हो सकती है. इसके बाद दूधवाला तुरंत सवाल करता है कि भैया, अगर वहां दूध इतना महंगा है तो वहां एक कप चाय कितने रुपये की मिलती होगी?
दूधवाले के सवाल पर प्रभाकर बताते हैं कि अमेरिका में वह करीब 10 डॉलर यानी लगभग 900 रुपये में एक कप चाय बेचते हैं. यह सुनकर दूधवाले का रिएक्शन देखने लायक होता है. वह हैरानी जताते हुए अमेरिका की कमाई और खर्चों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाता है. मजाक-मजाक में वह यह भी कह देता है कि अगर भारत से दूध अमेरिका भेजा जाए तो अच्छा बिजनेस हो सकता है. हालांकि, प्रभाकर उसे समझाते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूध को इतनी लंबी दूरी तक पहुंचाने में समय लगेगा और वह खराब भी हो सकता है.
इसके बाद दोनों के बीच सिर्फ दूध और चाय की कीमतों की नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका की जिंदगी को लेकर भी बातचीत होती है. दूधवाला कहता है कि अमेरिका में कमाई ज्यादा होगी और वहां लोगों की जिंदगी बेहतर होगी. इस पर प्रभाकर बताते हैं कि अमेरिका में कमाई ज्यादा जरूर है, लेकिन वहां खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं. ज्यादा कमाई के साथ काम का दबाव और दूसरी परेशानियां भी होती हैं. दोनों के बीच यह बातचीत काफी सहज और मजेदार तरीके से आगे बढ़ती है. दूधवाले की जिज्ञासा और उसकी मासूमियत लोगों को काफी पसंद आ रही है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दूधवाले के अंदाज की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि दूधवाले की आंखों में अमेरिका को लेकर जो उत्सुकता दिख रही है, वह बहुत प्यारी है. एक यूजर ने लिखा कि यह बातचीत बहुत सिंपल और दिल छू लेने वाली है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि दूधवाले का सवाल पूछने का अंदाज काफी मासूम था. कई लोगों ने 450 रुपये लीटर दूध की कीमत पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत के मुकाबले अमेरिका में रोजमर्रा की चीजों के दाम काफी अलग होते हैं.
इस वीडियो की खास बात यही है कि इसमें किसी बड़े मुद्दे पर बहस नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग दुनिया के लोगों के बीच एक छोटी सी बातचीत है. एक तरफ अमेरिका जैसी जगह की महंगी जिंदगी है, तो दूसरी तरफ भारत के एक आम दूधवाले की सरल सोच. दोनों की बातचीत ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी देश की जिंदगी को सिर्फ कमाई के आधार पर नहीं समझा जा सकता. कई बार ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां और खर्च भी जुड़े होते हैं.
सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिनमें आम लोगों की जिंदगी और उनकी सोच दिखाई देती है. प्रभाकर और दूधवाले की यह बातचीत भी इसी वजह से लोगों के दिल तक पहुंच रही है. इसमें न कोई स्क्रिप्ट है और न ही कोई बनावटी अंदाज. बस एक साधारण बातचीत है, जिसमें एक दूधवाला विदेश की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है और एक कंटेंट क्रिएटर उसे अपने अनुभव बता रहा है. यही सादगी इस वीडियो को खास बना रही है और लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं.