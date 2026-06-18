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अमेरिका में 450 रुपये लीटर दूध सुन चमकीं दूधवाले की आंखें! व्लॉगर से पूछ लिया ऐसा सवाल, Video वायरल

US Milk Price Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर अपने दूधवाले से अमेरिका और भारत के खर्चों को लेकर बात करता नजर आ रहा है. जब उसने बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लीटर दूध करीब 450 रुपये का मिलता है तो दूधवाला हैरान रह गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST
अमेरिका में 450 रुपये लीटर दूध सुन चमकीं दूधवाले की आंखें! व्लॉगर से पूछ लिया ऐसा सवाल, Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@chaiguy_la

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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