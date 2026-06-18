यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर प्रभाकर प्रसाद ने शेयर किया है, जिन्हें सोशल मीडिया पर @chaiguy_la के नाम से जाना जाता है. वीडियो में वह अपने दूधवाले के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान प्रभाकर अपने दूधवाले को बताते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लीटर दूध की कीमत करीब 450 रुपये तक हो सकती है. जैसे ही दूधवाला यह सुनता है, वह हैरान रह जाता है. उसके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि आखिर दूध जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज इतनी महंगी कैसे हो सकती है. इसके बाद दूधवाला तुरंत सवाल करता है कि भैया, अगर वहां दूध इतना महंगा है तो वहां एक कप चाय कितने रुपये की मिलती होगी?