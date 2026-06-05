चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर लटकता दिखा विशाल लोहे का बक्सा, वीडियो वायरल होते ही रेलवे ने दिया जवाब

Metal Box Dangles From Train Window: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान अजीबोगरीब नजारे अक्सर देखने को मिल जाते हैं. कभी भीड़ से भरे डिब्बों के वीडियो वायरल होते हैं, तो कभी यात्री नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चलती ट्रेन की खिड़की से एक बड़ा सा लोहे का बक्सा बाहर लटका हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सामान ट्रेन के डिब्बे तक कैसे पहुंच गया और रेलवे कर्मचारियों ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कई यूजर्स इसे यात्रियों और रेलवे सुरक्षा, दोनों के लिए गंभीर खतरा बता रहे हैं.

खिड़की से बाहर निकला दिखा भारी बक्सा

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा लोहे का बक्सा ट्रेन के कोच की खिड़की से आधा बाहर निकला हुआ है. पूरा बक्सा डिब्बे से बाहर हवा में लटक रहा है. इसे ट्रेन में खिड़की पर किसी रस्सी या मजबूत धागे से बांधा गया है. वीडियो में दो यात्री उस बक्से को अंदर से संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं. यह दृश्य देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति मजाकिया अंदाज में कहता सुनाई देता है, "देखो, ये बिहार है... यहां कुछ भी हो सकता है." कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देख लिया.

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लोगों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. लोगों का कहना है कि अगर रास्ते में कोई खंभा, सिग्नल पोल या कोई अन्य चीज उस बक्से से टकरा जाए, तो बड़ा हादसा हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि इस तरह का सामान यात्रियों के डिब्बे में ले जाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है. वहीं, कई लोगों ने रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि रेलवे में बड़े सामान को ले जाने के लिए अलग से पार्सल सर्विस उपलब्ध है, फिर भी लोग नियमों को नजरअंदाज कर इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं.

इस तरह के बक्से स्टेशन पर यह महिला लेकर चली कैसे गई? आगे जाकर यह किसी न किसी खंबे से टकरा जाएगा pic.twitter.com/YmF35iZppm छपरा जिला (@ChapraZila) June 4, 2026

रेलवे में है पार्सल बुकिंग की सुविधा

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़े और भारी सामान भेजने के लिए पार्सल सर्विस की सुविधा देती है. कई ट्रेनों में पार्सल वैन भी जुड़े होते हैं, जहां नियमों के तहत सामान भेजा जा सकता है. ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर किसी यात्री को इतना बड़ा बक्सा ले जाना था, तो उसे पार्सल सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए था. यात्रियों के डिब्बे में इस तरह का सामान रखना न सिर्फ असुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ माना जाता है.

रेलवे कर्मचारियों पर भी उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रेलवे स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. यूजर्स का कहना है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर जांच के दौरान इतने बड़े बक्से पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी. कुछ लोगों ने गार्ड, टीटीई, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की. उनका कहना है कि ऐसी लापरवाही भविष्य में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

रेलवे ने मांगी पूरी जानकारी

मामला वायरल होने के बाद रेलवे सेवा (Railway Seva) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. रेलवे ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए शिकायतकर्ता से घटना से जुड़ी अधिक जानकारी मांगी. रेलवे ने कहा कि संबंधित स्टेशन का नाम, ट्रेन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी साझा की जाए, जिससे मामले की जांच की जा सके. साथ ही लोगों को RailMadad पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दी गई है.

सोशल मीडिया पर जारी है बहस

वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार अपनी राय कमेंट्स में दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे रेलवे नियमों की अनदेखी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यवस्था की कमजोरी का उदाहरण मान रहे हैं. हालांकि, वीडियो कब और किस ट्रेन का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा जरूर छेड़ दी है.

इससे हो सकता है बड़ा खतरा

चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर लटकते बक्से का यह वीडियो भले ही सोशल मीडिया पर लोगों के लिए चर्चा और मनोरंजन का विषय बन गया हो, लेकिन इससे जुड़े खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. रेलवे में सफर के दौरान नियमों का पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है. छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अगर प्लेटफॉर्म पर यह बक्सा किसी को चोटिल कर दे या रास्ते में कहीं किसी चीज से टकरा जाए, तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है. यही वजह है कि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई और जागरूकता, दोनों जरूरी हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.