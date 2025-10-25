ये लड़के हैं या...? दावत में 25 kg मछली खाकर बना दिया हड्डियों का पहाड़, देखकर दंग रह जाएंगे!

Viral Video: दो लड़कों द्वारा दावत में 25 किलो मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सहरसा (बिहार) का बताया जा रहा यह वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. टेबल पर मछली की हड्डियों का पहाड़ बन गया. यूजर्स ने इन्हें "फिश डिस्ट्रॉयर" तक कह डाला.
Trending Video: सोशल मीडिया पर खाने से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल होते हैं क्योंकि ये न सिर्फ देखने में लाजवाब होते हैं, बल्कि लोगों की भावनाओं और स्वाद से भी जुड़ जाते हैं. चाहे कोई शख्स ढेर सारा खाना खा रहा हो, किसी अनोखे तरीके से खा रहा हो, या फिर कोई फूड चैलेंज पूरा कर रहा हो. ऐसे कंटेंट लोगों को खूब पसंद आते हैं. लेकिन इन दिनों खाने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें दो लड़के किसी दावत में बैठकर 25 किलो पनीर खा जाते हैं. लेकिन उनके खाने का अंदाज और भूख देखकर हर कोई चौंक गया.
दावत में खा गया 25 kg मछली
वीडियो में देख जा सकता हैं कि दोनों लड़के प्लेट पर बैठकर मछली खा रहे हैं, और वह भी ऐसे जैसे जीवन का आखिरी खाना हो. सिर्फ खा ही नहीं रहे, बल्कि इतनी मछली खा चुके हैं कि टेबल पर मछली की हड्डियों और कांटों का एक पूरा ‘पहाड़’ बन चुका है. दावा किया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर करीब 25 किलो मछली अकेले खत्म कर दी. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग भी हैरान हैं और हंसते हुए पूछते नजर आते हैं, “सच में ये सब इन्होंने ही खाया है?” कोई कहता है कि अगर कभी मछली खाने का कोई कॉम्पिटीशन हो, तो ये दोनों तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. टेबल पर जमा कांटों और हड्डियों का विशाल ढेर किसी ट्रॉफी से कम नहीं लग रहा था. हालाकिं, यह वीडियो बिहार के सहरसा जिले का बताया जा रहा है.
हड्डियां देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी
वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर sanjeevmoni01 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों बार लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “ये लड़के नहीं, ‘फिश डिस्ट्रॉयर’ हैं.” तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “भाई अब तो मछलियों को भी डर लगने लगा होगा.” कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि क्या वाकई 25 किलो मछली खा पाना संभव है? तो जवाब में कई लोगों ने मजाक में लिखा, “भूख हो तो ऐसी.”