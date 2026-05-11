फास्ट चार्जिंग के लिए बिहार के लोगों ने सीधे ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया मोबाइल चार्जर! Video Viral

Bihar Transformer Viral Video: सोचिए अगर आपके फोन की बैटरी 1% रह जाए और आसपास कोई चार्जिंग पॉइंट न हो तो आप क्या करेंगे. शायद आप चार्जर ढूंढेंगे, लेकिन बिहार के एक गांव के लोगों ने जो किया वह किसी की भी रूह कंपा सकता है. इंटरनेट पर एक 15 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें लोग सीधे हाई-वोल्टेज बिजली ट्रांसफार्मर से अपना मोबाइल चार्ज करते दिख रहे हैं.

नंगे तारों का जानलेवा खेल

वायरल हो रही इस इंस्टाग्राम रील में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण बिजली के नंगे तारों को सड़क किनारे लगे भारी ट्रांसफार्मर में सीधे फंसा रहे हैं. ये लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली के खंभों के पास खड़े होकर अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि यह कोई सामान्य बात हो. इसे कुछ लोग भारतीय 'जुगाड़' कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह मौत को सीधे गले लगाने जैसा है.

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क्यों है यह बेहद खतरनाक?

ट्रांसफार्मर कोई साधारण USB पोर्ट नहीं होते हैं. इनमें प्रवाहित होने वाली बिजली का वोल्टेज इतना अधिक होता है कि जरा सी चूक से मौके पर ही मौत हो सकती है. इसके अलावा, इस तरह के अवैध कनेक्शन से बैटरी फटने, बिजली की आग लगने और पूरे इलाके की ग्रिड फेल होने का खतरा रहता है. कोई भी बैटरी प्रतिशत आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स इसे मजाक में ले रहे हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं कि "बिहार इज बिहारी", वहीं कुछ लोग इन लोगों को 'नेचुरल इलेक्ट्रिशियन' कह रहे हैं. हालांकि, जागरूक नागरिकों ने इसे बुनियादी ढांचे की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रति लापरवाही का नतीजा बताया है.

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जुगाड़ नहीं, यह अपराध है

यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है. बिजली के बुनियादी ढांचे के साथ इस तरह की छेड़छाड़ न केवल जानलेवा है बल्कि कानूनी रूप से अपराध भी है. हैरानी की बात यह है कि लोग मौत के इतने करीब खड़े होकर भी बेहद सामान्य व्यवहार कर रहे हैं. प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक घटनाओं को रोका जा सके. हमेशा याद रखें कि बिजली के साथ किया गया ऐसा 'जुगाड़' आपकी आखिरी गलती साबित हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.