780 रुपये में बेच रहा चाय! 1500 पोहा खा रहे लोग, इस बिहारी चायवाले की कहानी पूरी दुनिया में क्यों छा गई?

Bihari Chaiwala Sells Tea In Los Angeles: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिहारी युवक लॉस एंजेलिस की सड़कों पर चाय और पोहा बेचता नजर आ रहा है. इस युवक का नाम प्रभाकर प्रसाद है, जिन्हें लोग प्यार से ‘बिहारी चायवाला’ कह रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि यहां एक कप चाय की कीमत करीब 782 रुपये और एक प्लेट पोहा की कीमत लगभग 1,512 रुपये बताई जा रही है.

कौन हैं प्रभाकर प्रसाद?

प्रभाकर प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजेलिस में स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं. वे भारतीय नाश्ते को देसी अंदाज में पेश करते हैं. लंबे बाल, घनी मूंछें और सादा पहनावा उन्हें भीड़ में अलग पहचान देता है. यही वजह है कि कई लोग उनकी तुलना यीशु मसीह से भी कर रहे हैं. प्रभाकर का इंस्टाग्राम हैंडल @chaiguy_la है, जहां वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, ग्राहकों से बातचीत और चाय-पोहे की तैयारी के वीडियो शेयर करते हैं. उनके वीडियो में देसी अंदाज, हिंदी भाषा और बिहारी अपनापन साफ झलकता है, जो विदेशी धरती पर लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है.

इतनी महंगी चाय पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो को अब तक 35 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स प्रभाकर की मेहनत और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इतनी महंगी चाय और पोहे की कीमत पर सवाल भी उठा रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि अमेरिका में मेहनत, कच्चा माल और लाइफस्टाइल को देखते हुए कीमतें जायज हैं. कुछ यूजर्स ने तर्क दिया कि भारत में यही चाय और पोहा बेहद सस्ते दामों में मिल जाते हैं. इस पर जवाब देते हुए कई लोगों ने कहा कि विदेश में भारतीय स्वाद को जिंदा रखना और सड़क पर मेहनत करना अपने आप में बड़ी बात है, जिसकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जा सकती.

लोगों को क्यों प्रेरित कर रही है कहानी?

एक्स यानी ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि अगर मेहनत करने की हिम्मत हो और काम से शर्म न आए, तो इंसान कहीं भी पैसा कमा सकता है. दूसरे यूजर ने कहा कि बिहारी मूल्यों के साथ हिंदी बोलते हुए आगे बढ़ना दिखाता है कि सम्मान पद या जगह से नहीं, कर्म से मिलता है. प्रभाकर प्रसाद की कहानी सिर्फ महंगी चाय या पोहे की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और मेहनत की है. बिहार से निकलकर अमेरिका की सड़कों पर देसी स्वाद बेचने वाला यह युवक आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है.