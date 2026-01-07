बिहारी रशियन गर्ल ने धांसू Video से जीता था बिहारियों का दिल! अब गंदे कमेंट से हुईं परेशान, बयां किया दर्द

Advertisement
Bihari Russian Girl: ‘बिहारी रशियन गर्ल’ के नाम से वायरल हुई कंटेंट क्रिएटर रोजी नेहा सिंह ने सोशल मीडिया की सच्चाई बयां की है. कैसे एक वायरल वीडियो ने पहचान दी, लेकिन वही पहचान ट्रोलिंग, डर और बिजनेस बंद होने की वजह बन गई, पढ़िए पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:39 AM IST
Viral Bihari Russian Girl: सोशल मीडिया पर ‘बिहारी रशियन गर्ल’ के नाम से पहचानी जाने वाली रोजी नेहा सिंह कभी सिर्फ शौक के लिए वीडियो बनाती थीं. बिहार के सोनपुर की रहने वाली रोजी फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में रहती हैं. उनका मकसद कभी वायरल होना नहीं था, बल्कि अपने छोटे से बिजनेस को बढ़ावा देना था, लेकिन एक वीडियो ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी.

वायरल वीडियो बना कैसे और क्यों?

रोजी ने बताया कि लोग अक्सर उनके वीडियो पर कमेंट करते थे कि वह विदेशी या रशियन हैं. इन्हीं सवालों से परेशान होकर उन्होंने एक मजाकिया वीडियो बनाया, जिसमें बिहारी अंदाज में साफ कहा कि वह खांटी बिहारी लड़की हैं. यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वायरल हो गया और लाखों व्यूज मिल गए. शुरुआत में रोजी को भी अच्छा लगा कि लोग उनके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं. उन्होंने लगातार इसी तरह के वीडियो बनाए और अपनी पहचान को मजाकिया तरीके से आगे बढ़ाया. लेकिन धीरे-धीरे सवालों का लहजा बदला और सपोर्ट की जगह ट्रोलिंग ने ले ली.

ट्रोलिंग ने रोजी की जिंदगी को कैसे बदला?

रोजी का कहना है कि उनसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाने लगे, जिनका जवाब देना संभव नहीं था. जब वह हर सवाल पर कंटेंट नहीं बना पाईं तो गंदे कमेंट्स आने लगे. ऑनलाइन तंग करने वाले लोग सपोर्ट करने वालों से कहीं ज्यादा हो गए और मानसिक दबाव बढ़ने लगा. रोजी सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि ऑफलाइन भी परेशान होने लगीं. वह रांची के एक प्राइम लोकेशन पर लिट्टी और चिकन का स्टॉल लगाती थीं. वायरल होने के बाद लोग शराब पीकर दुकान पर आने लगे, जबरदस्ती फोटो और सेल्फी मांगने लगे. मना करने पर वही लोग बाद में परेशान करने पहुंच जाते थे.

क्या सभी कंटेंट क्रिएटर्स ने उनका साथ दिया?

रोजी ने बताया कि कई ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर उनके पास आए. कुछ ने सच में सपोर्ट किया और प्यार भी दिया, लेकिन कई लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े. जब रोजी किसी के साथ वीडियो नहीं बना सकीं या समय नहीं दे पाईं, तो वही लोग ट्रोलिंग करने लगे. लगातार मानसिक दबाव, डर और असुरक्षा की वजह से रोजी को अपनी लिट्टी-चिकन की दुकान बंद करनी पड़ी. उनका कहना है कि एक बार वायरल होना उनकी जिंदगी का नासूर बन गया. वह शांति से काम करना चाहती थीं, लेकिन वायरल पहचान ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया.

 

 

अब रोजी नेहा सिंह क्या चाहती हैं?

रोजी साफ कहती हैं कि उन्हें अब न व्यूज चाहिए और न वायरल होना. उन्हें सोशल मीडिया की कमाई, मॉनेटाइजेशन या फॉलोअर्स की दुनिया से कोई मतलब नहीं. वह सिर्फ इतना चाहती हैं कि कहीं शांति से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें और बिना डर के सामान्य जिंदगी जी सकें.

