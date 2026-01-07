"बिहारी के समोसे ले लो..." लंदन की ट्रेन में आवाज लगाकर बेचे समोसे, यूजर्स बोले- इसलिए वीजा...

Bihari Samosa In London Train: लंदन की ट्रेन में एक बिहारी बाबू समोसे बेच रहे हैं. इतना ही नहीं वो ट्रेन के अंदर आवाज लगाता हुआ चलता है, "बिहारी के समोसे ले लो...", ये लंदन में फेमस हो रहा है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
London Train Video Viral: जैसे रोडवेज की बसों में पानी की बोतल, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और भेलपूरी बेचने वाले आ जाते हैं ऐसे ही लंदन की ट्रेन में भी समोसे बेचे जा रहे हैं. खास बात ये है कि समोसे बेचने वाला भारतीय है और खुद को बिहारी समोसे वाला बताता है. अब ये लंदन में फेमस हो रहा है. चलिए देखते हैं लंदन की ट्रेन का वीडियो, जिसमें एक बिहारी जोर से आवाज लगाकर समोसे बेच रहा है.
कैसे बेच रहा था समोसे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक भारतीय गले में समोसा का बड़ा सा स्टैंड लटकाए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है. इस दौरान वो कहता है कि पटरी भी लंदन शहर की, "ये स्टेशन भी लंदन शहर का और पीछे से आती ये गाड़ी भी लंदन शहर की." इसके बाद वो अपने स्टाइल में कहता है कि अब यहां के लोग बिहारी के समोसे खाएंगे. इस दौरान दिखता है कि वो ताजा ताजा समोसे तल रहा है और उसके बाद कहता है कि अब इस समोसे को गाड़ी में जाकर बचेंगे. इसके बाद वो गरमा गरम समोसे लेकर प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और गाड़ी का इंतजार करने लगता है और जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में जाकर आवाज लगाकर समोसे बेचने लगता है. वो ट्रेन में आवाज लगाता है, "बिहारी के समोसे खा लो..." इसके बाद वो कई ग्राहकों को समोसे खिलाता है. जिसके बाद वो समोसे की काफी तारीफ करते हैं और एक कस्टमर समोसा खाकर कहता है, "लंदन की रेलगाड़ी में आए हैं समोसा खाने का सपना पूरा हो गया."
भड़क गए यूजर्स
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @biharisamosa.uk नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या वहां पर इसकी अनुमति है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई मत करो ऐसे, वीजा ऐसे ही नहीं मिलता." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये आपके डाउनफोल की शुरुआत है मेरी बात याद रखना."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.