गाड़ी की साइड लगने से गिरी बाइक, बाप से पहले भिड़ गया बेटा; Video हुआ वायरल

Viral Video: जब सड़क पर वाहन चलते हैं तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है. ट्रैफिक में गाड़ी की साइड लगना तो काफी आम बात है. ऐसे में रोड पर होने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो नइ दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाइक गिरने पर बाप से पहले बेटा मारने के लिए उठा. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

कैसे गिरी बाइक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है. इस दौरान गाड़ी वाला जैसे ही अपनी गाड़ी को थोड़ी सी आगे करता है तभी उसकी गाड़ी का अगला हिस्सा बाइक से टच हो जाता है जिससे बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और सड़क किनारे गिर जाती है. बाइक पर पति पत्नी और एक बच्चा होता है. जैसे ही तीनो बाइक समेत गिरते हैं वैसे ही मम्मी पापा से पहले बच्चा उठता है और गाड़ी वाले को मारने लगता है. इसके बाद अंकल उठते हैं और कार ड्राइवर को सबक सिखाते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @far.ziengineer नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बाप बेटे मिले हुए हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, ये अच्छा तरीका है डीएनए टेस्ट करने का. तीसरे यूजर ने लिखा, ये बच्चा तो बड़े होकर बदमाश बनेगा.

