Advertisement
trendingNow13061817
Hindi Newsजरा हटकेगाड़ी की साइड लगने से गिरी बाइक, बाप से पहले भिड़ गया बेटा; Video हुआ वायरल

गाड़ी की साइड लगने से गिरी बाइक, बाप से पहले भिड़ गया बेटा; Video हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया रोड पर होने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो नइ दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाइक गिरने पर बाप से पहले बेटा मारने के लिए उठा. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाड़ी की साइड लगने से गिरी बाइक, बाप से पहले भिड़ गया बेटा; Video हुआ वायरल

Viral Video: जब सड़क पर वाहन चलते हैं तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है. ट्रैफिक में गाड़ी की साइड लगना तो काफी आम बात है. ऐसे में रोड पर होने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो नइ दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाइक गिरने पर बाप से पहले बेटा मारने के लिए उठा. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

कैसे गिरी बाइक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है. इस दौरान गाड़ी वाला जैसे ही अपनी गाड़ी को थोड़ी सी आगे करता है तभी उसकी गाड़ी का अगला हिस्सा बाइक से टच हो जाता है जिससे बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और सड़क किनारे गिर जाती है. बाइक पर पति पत्नी और एक बच्चा होता है. जैसे ही तीनो बाइक समेत गिरते हैं वैसे ही मम्मी पापा से पहले बच्चा उठता है और गाड़ी वाले को मारने लगता है. इसके बाद अंकल उठते हैं और कार ड्राइवर को सबक सिखाते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में माहिर हैं ये पक्षी, शिकारी की आंखों में झोंकते हैं धूल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The farzi engineer  (@far.ziengineer)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @far.ziengineer नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बाप बेटे मिले हुए हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, ये अच्छा तरीका है डीएनए टेस्ट करने का. तीसरे यूजर ने लिखा, ये बच्चा तो बड़े होकर बदमाश बनेगा. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videotrending

Trending news

भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
National News
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव