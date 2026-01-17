Bike Guitar: पहले बजाया गिटार फिर उसी पर बैठकर चला गया, कभी देखा है ऐसा चलता फिरता गिटार

Unique Guitar Video: यूं तो सोशल मीडिया पर हुनर की कोई कमी नहीं है. एक से एक जुगाड़ वायरल होते रहते हैं. इन दिनों एक ऐसा गिटार वायरल हो रहा है जिस पर आप बैठकर सफर भी कर सकते हैं. यु सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पहले गिटार बजाता है और फिर उसी पर बैठकर निकल जाता है. देखने में लगता है कि गिटार साइकिल में फिट किया गया है. वीडियो के कैप्शन में 'बाइक गिटार' लिखा है. कई बार ऐसा लगता है जैसे गिटार में ही दो पहिए और पैडल लगा दिए गए हैं. आपने आज तक ऐसा गिटार शायद ही देखा होगा जो बजता भी है और साइकिल की तरह काम भी करता है यानी ये चलता फिरता गिटार है.

साइकिल है या गिटार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्श छोटी सी साइकिल पर जाता नजर आता है. अचानक वो वीडियो बना रहे शख्स के पास रुकता है और उसकी साइकिल या छोटी बाइक देखकर लगता है कि उसमें गिटार को फिट किया गया है. इसमें चलने के लिए दो छोटे पहिए हैं और ये पैडल के माध्यम से चलती है. इसके बाद साइकिल के आगे गिटार का हिस्सा निकला हुआ है. साइकिल का हैंडल छोड़ वो हैंडल के नीचे हाथ डालता है और गिटार बजाकर दिखाता है. ये ना सिर्फ ये साइकिल चलाने में माहिर है, बल्कि गिटार भी बेहतरीन बजाता है. जब वो गिटार बजाता है तो वो साइकिल से उतरता नहीं है, बल्कि जमीन पर खड़ा रहता है साइकिल इतनी छोटी है कि उसके पैरों के नीचे आराम से आ जाती है. अब ये शानदार कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @undecidedfuture नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 66 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या हमको इसका ट्यूटोरियल मिल सकता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.