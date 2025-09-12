बना दिया ऐसा देसी जुगाड़, एक ही बाइक से चले जाते हैं 9 लोग; Video देखकर रह जाएंगे भौचक्के
Advertisement
trendingNow12919875
Hindi Newsजरा हटके

बना दिया ऐसा देसी जुगाड़, एक ही बाइक से चले जाते हैं 9 लोग; Video देखकर रह जाएंगे भौचक्के

लोग इतने क्रिएटिव हैं कि कैसी भी समस्या हो कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. देसी जुगाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है. अब बाइक पर 9 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसा जुगाड़ किया कि एक बाइक से 9 लोग जा रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बना दिया ऐसा देसी जुगाड़, एक ही बाइक से चले जाते हैं 9 लोग; Video देखकर रह जाएंगे भौचक्के

Viral Video: लोग इतने क्रिएटिव हैं कि कैसी भी समस्या हो कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. देसी जुगाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है. अब बाइक पर 9 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसा जुगाड़ किया कि एक बाइक से 9 लोग जा रहे हैं. वीडियो देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा.

कैसे बनाया था जुगाड़?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक ऑटो चल रहा है और ऑटो के अंदर से ही वीडियो शूट किया जा रहा है. तभी पीछे से एक बाइक आती है जिस पर एक पुरुष ड्राइवर और उसके पीछे दो महिलाएं बैठी होती हैं. बाइक से नजर हटने से पहले ही वीडियो में वो सीन दिखता है जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. बाइक के पीछे एक 3 पहिए की गाड़ी जुड़ी है जिसमें 6 बच्चे बैठे हैं और बाइक के साथ ही जा रहे हैं. ना ब्रेक ना रेस, बस जहां-जहां बाइक वहां-वहां जुगाड़. लोहे के पाइपों से ये जुगाड़ बनाया गया है, हालांकि ये बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है या ये सड़क हादसे का भी कारण बन सकता है. अब ये जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के कमेंट्स में लोग मजे ले रहे हैं.
यह भी पढ़ें: एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sayan (@siddharthapukait)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @siddharthapukait नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस विडियो को 18 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखकर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये कितना रिस्की है 0 प्रतिशत सेफ्टी." किसी ने कमेंट किया, "ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है."
यह भी पढ़ें: कमाल का टैलेंट! बिना हैंडल और सीट के गजब साइकिल चलाता है ये बच्चा, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

bike modifiedDesi Jugaadvideo viral

Trending news

दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
;