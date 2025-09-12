बना दिया ऐसा देसी जुगाड़, एक ही बाइक से चले जाते हैं 9 लोग; Video देखकर रह जाएंगे भौचक्के

Viral Video: लोग इतने क्रिएटिव हैं कि कैसी भी समस्या हो कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. देसी जुगाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है. अब बाइक पर 9 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसा जुगाड़ किया कि एक बाइक से 9 लोग जा रहे हैं. वीडियो देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा.

कैसे बनाया था जुगाड़?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक ऑटो चल रहा है और ऑटो के अंदर से ही वीडियो शूट किया जा रहा है. तभी पीछे से एक बाइक आती है जिस पर एक पुरुष ड्राइवर और उसके पीछे दो महिलाएं बैठी होती हैं. बाइक से नजर हटने से पहले ही वीडियो में वो सीन दिखता है जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. बाइक के पीछे एक 3 पहिए की गाड़ी जुड़ी है जिसमें 6 बच्चे बैठे हैं और बाइक के साथ ही जा रहे हैं. ना ब्रेक ना रेस, बस जहां-जहां बाइक वहां-वहां जुगाड़. लोहे के पाइपों से ये जुगाड़ बनाया गया है, हालांकि ये बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है या ये सड़क हादसे का भी कारण बन सकता है. अब ये जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के कमेंट्स में लोग मजे ले रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @siddharthapukait नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस विडियो को 18 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखकर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये कितना रिस्की है 0 प्रतिशत सेफ्टी." किसी ने कमेंट किया, "ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है."

