दोस्तों ने लगाया ऐसा पैंतरा, घंटों का ट्रेफिक जाम मिनटों में छोड़ दिया पीछे; Video वायरल

Viral Video: सड़क पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात है और एक बार जाम में फंसने के बाद कोई उपाय नहीं मिलता है, लेकिन इस भाई ने घंटों के जाम को मिनटों में खत्म कर दिया. ऐसे लगाया दिमाग और निकल गई बाइक. वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:26 PM IST
दोस्तों ने लगाया ऐसा पैंतरा, घंटों का ट्रेफिक जाम मिनटों में छोड़ दिया पीछे; Video वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देते हैं. इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वीडियो इतने फंनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कुछ लोगों के चालाकी और होशियारी भरे वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बाइक जाम में फंसने के बाद इन लड़कों ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि घंटों का जाम मिनटों में पीछे छोड़ दिया. अब इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जाम से कैसे निकालते हैं बाइक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाइक वाला जाम से निकलने के लिए सड़क पार करने वाले 'फुट ओवर ब्रिज' पर चढ़ जाता है. ये तीन दोस्त बाइक को फुट ओवर ब्रिज की लिफ्ट में चढ़ा देते हैं और बाइक को ब्रिज से ले जाकर सड़क के दूसरे ओर कर देते हैं. इस दौरान ये तीनों लड़के काफी खुश और खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं. इन लड़कों की बॉडी लेंग्वेज ऐसी होती है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा महान कार्य किया हो. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "घर पहुंचो चालान इंतजार कर रहा है."
यह भी पढ़ें: बड़ी खतरनाक एक्टिंग करता है ये बच्चा, पलभर में किसी को भी बना सकता है मूर्ख

 

यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में लिए मजे?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rinkukhatri3792 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और एक ही दिन में इस वीडियो पर 2 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "घर पहुंचो चालान वेट कर रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तुमने अपना चालान करवा लिया, वीडियो में नंबर प्लेट तो कवर कर लेते." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई एक घंटा फंसा रहा आज स्कीम अब पता चली." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई अगली वीडियो में बताना कि चालान कितने का आया." 
यह भी पढ़ें: जाल में फंसाकर छछूंदर को खा गई मकड़ी... नजारा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

social mediaviralTraffic Jam

